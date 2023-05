Mujer logró frustrar robo en Vitacura tras golpear a delincuente en los genitales

9 de Mayo de 2023

Pese a que los delincuentes no pudieron quedarse con el auto de la víctima, lograron arrebatarle un bolso y se dieron a la fuga.

Compartir

Un frustrado robo se registró en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, luego de que una mujer golpeara en los genitales a uno de los delincuentes que quiso llevarse el vehículo en el que se movilizaban.

Según la información que manejan, el hecho ocurrió en calle Las Hualtatas cuando la víctima de 54 años iba con sus dos hijos de 17 y 24 años.

Cuando el mayor se bajó a comprar, fue el momento en que un grupo de antisociales apareció en el lugar y amenazó a este grupo familiar para quitarles el auto en el que se movilizaban.

Sin embargo, la mujer quiso evitar que se llevaran el vehículo y logró golpear en los genitales a uno de los sujetos. Pese a que impidió el robo, los delincuentes lograron arrebatarle un bolso con sus pertenencias, y se dieron a la fuga en un auto en dirección desconocida.

“Se bajaron tres y me intimidaron, me agarré como pude para que no me bajaran“, declaró la mujer a 24 Horas, y agregó que “hubo un forcejeo con la cartera y también le pusieron un cuchillo en la guata a mi hijo. Todo fue muy violento“.

En tanto, la capitán de Carabineros, María Garrido Chávez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago-Andes, detalló que “los sujetos intimidan a uno de los hijos de la víctima con un arma blanca, mientras otro lo hizo con la mujer y trata de hacerla descender del vehículo”.

“La conductora opone resistencia, lesionando a uno de los atacantes. No obstante, en el incidente lograron sustraer una cartera a la víctima“, agregó, precisando que las pertenencias de la víctima estarían avaluadas en un millón de pesos y que no hubo lesionados en este robo en Vitacura.