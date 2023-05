Familias destinarán cerca de 20 mil pesos en promedio para regalos del Día de la Madre

11 de Mayo de 2023

Dentro de los regalos más frecuentes se encuentran prendas de vestir, calzado y accesorios, artículos de cuidado personal y belleza, flores, y equipamiento de hogar.

La Cámara de Comercio de Santiago señaló que este jueves comienza el período de mayor intensidad de las compras de cara al Día de la Madre que se celebra el próximo domingo 14 de mayo.

Las ventas irán en aumento hasta alcanzar un peak cercano a los US$ 200 millones el sábado. Entre los sábados 6 y 13 de mayo se totalizarían compras por aproximadamente US$ 2 mil millones, de los cuales unos US$ 190 millones corresponden específicamente a gastos extraordinarios en bienes por el Día de la Madre.

De acuerdo a estas cifras, se concluye que los hogares chilenos en promedio gastarían poco más de $20 mil en la compra de regalos para festejar a las madres. Se espera que los montos de este año sean similares a los observados en la celebración 2022.

El sábado de la semana previa corresponde al otro punto alto de las ventas de esta fecha, con montos similares a los del sábado víspera del día de celebración.

Luego de eso las ventas se reducen entre domingo y miércoles, para iniciar su avance final entre el jueves y sábado.

Adicionalmente, dentro de las actividades de celebración se suman a los montos anteriores los gastos en servicios, principalmente comidas en restaurantes, viajes y regalos relacionados a servicios de salud y belleza.