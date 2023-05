Atleta Evelyn Ortiz sufre robo en el Metro: “Nadie me ayudó, nadie se inmutó”

13 de Mayo de 2023

La reconocida atleta Evelyn Ortiz vivió una traumática experiencia, luego que fuera asaltada en el Metro de Santiago.

La deportista se valió de sus redes sociales para desahogarse y cuestionar la falta de empatía de las personas.

“Ayer la jungla santiaguina me venció. A mi, que soy la mujer más optimista del mundo, que vivo la vida confiando en las personas y trabajo a diario mi empatía para comprender cualquier escenario sin juzga. Me asaltaron en Metro Tobalaba”, partió relatando.

Evelyn Ortiz agregó que “un tipo que hasta combos en las manos me pegó para que soltara mi bolso, logró llevarse mi celular y también la esperanza que tengo en la sociedad. Nadie me ayudó, entre una multitud nadie se inmutó, me sentí como estar en el suelo mientras caminaban por encima de mi cuerpo…”.

“Siempre me he resistido a vivir con miedo, tomando los resguardos para evitar estas cosas, celular guardado, bolso adelante, no uso audífonos, etcétera, consciente de la ciudad en la que vivo, pero no fue suficiente”, se lamentó.

Tras esto, Evelyn Ortiz reflexionó que “intenté hacer mi día, cumplí con los compromisos que tenía, pero de regreso a casa, me invadió la pena, una sensación extraña de ira también que jamás había sentido… Lloré en ese Metro de mierda, con gente de mierda que va como zombie sin mirar al de al lado, con su comercio de mierda que ensucia todo, con gente que grita sin importarle que comparte un espacio, con ese olor de mierda a fritura que invade todo… en fin, una versión mía que también odié”.

Para cerrar, la atleta expresó que “me hackearon todo lo bancario, me dejaron sin nada, pena y rabia es poco”.