Fuera de control: los casos de acoso sexual que remecen a la Escuela de Suboficiales del Ejército

16 de Mayo de 2023

Tres soldadas denunciaron a un docente de matemáticas en una causa donde la Fiscalía Militar se declaró incompetente. Estos son parte de sus relatos.

Compartir

“(…) En ese momento pone su mano a mitad de mi espalda y comenzó a deslizarla hacia abajo, hasta cuando llegó a la zona de mi glúteos. Ante eso me paré, le dije gracias mi comandante y me fui, porque me sentí muy incómoda, con asco y sólo atiné a quedarme sentada en mi asiento, analizando lo que había pasado”.

Este es uno de los testimonios de tres soldadas de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile que fueron presentados en la investigación por acoso sexual que desarrolló la Segunda Fiscalía Militar de Santiago en contra del profesor de matemáticas de esta academia, de iniciales F.C.C. El expediente, al que accedió EL DÍNAMO, fue enviado a la justicia ordinaria después de que la instancia castrense se declarara incompetente.

De acuerdo a esta causa, situaciones de este tipo venían arrastrándose desde inicios de 2022 y no son las únicas tres que podrían haber sufrido los acosos del funcionario (identificado en el expediente como PC: personal civil), que van desde tocaciones, besos y tomadas de mano sin consentimiento, según se puede leer en la causa. El académico acusado no sólo tocaba a algunas de las soldadas dragoneantes, sino que además manifestaba una conducta lasciva y expresaba con cotidianeidad comentarios libidinosos, como relatan las denunciantes.

Estos tres casos en particular se encuentran en tramitación en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago desde el 26 de enero de este año cuando la Fiscalía Militar pasó a ser denunciante. “Es una denuncia efectuada por dicha repartición militar. Remítanse los mismos al Ministerio Público Fiscalía Occidente por corresponderle su conocimiento”, reza uno de los documentos que dieron inicio al proceso. Actualmente, el fiscal Luis Cortés investiga lo expuesto por las afectadas y el defensor es Héctor Aceituno.

Los comentarios y tocaciones de los que se acusa al profesor

Un ejemplo de las actitudes de este docente ocurrió el 4 de agosto del año pasado con una de las denunciantes de 25 años de la primera escuadra de la segunda sección de la segunda compañía. “Él se acercó y me preguntó sobre los desfiles y le respondí que estaban saliendo mejor. Poniéndose a reír me volvió a preguntar, ‘¿cómo están saliendo los desfiles?’. Él me dijo que no se refería a esos desfiles, sino que me respondió ‘me refiero a tus desfiles’, ante lo cual respondí que ya no modelo. Ante esa respuesta él me preguntó, ‘¿cuándo me va a hacer un desfile privado a mí?’, a lo cual me puse incómoda y lo ignoré”, declaró. Además, ella asegura que a otra de sus compañeras él le preguntó “si habían hecho cositas con el pololo el fin de semana”.

En la primera sección de la tercera compañía, otra de las reclutas de 20 años que denunció a F.C.C. cuenta que mientras esperaba su tarjeta para salir a realizar un trámite a la Escuela Militar le estiró la mano para saludarlo y él respondió con un beso en la mejilla que la puso muy incómoda. “Posteriormente me suelta la mano para tomarme de la cintura y decirme ‘yo cuando joven tenía una polola igual que usted'”, relató. Estos hechos ocurrieron frente a un soldado, quien no intervino, pero se dio cuenta de lo que vivió su compañera. Después de lo que pasó, ella relata que consultó a otras alumnas y una de ellas le reconoció que también había pasado situaciones incómodas con el instructor.

En la misma compañía, pero en la segunda sección, denunciaron otros hechos que vinculan al profesor de matemáticas con delitos de connotación sexual. Incluso algunos soldados le dijeron a la víctima de 21 años “no dejes que te toque tanto” tras ver cómo la tomaba por la espalda y desplazaba sus manos por el brazo hasta llegar a sus manos o hasta tomarle la cintura insinuándole buenas calificaciones en las pruebas. Esta denuncia, además, contiene solicitud de fotos vía insistentes mensajes de WhatsApp (los que la denunciante no pudo encontrar al momento de testificar, según su testimonio), como también susurros de frases al oído como “¿por qué es tan bonita?” o “¿por qué tiene tan bonito físico?”.

Estas tres denuncias contra el profesor de matemáticas F.C.C., quien se encuentra en libertad, son parte de las cerca de 300 alertas que han levantado las mujeres de la institución durante los últimos años. La Región Metropolitana acumula la mayoría de estos procesos donde los delitos de acoso sexual y violación están incluidos.

Consultado el Ejército por estas denuncias, hasta el cierre de esta nota no habían entregado su versión de los hechos.