Botillerías denuncian agresiones por pedir carnet para comprar alcohol: “Chilenos y extranjeros son violentos”

5 de Junio de 2023

La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías cuestionó que la fiscalización se centre en sus locales y no en supermercados.

La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías expresó su molestia por la nueva Ley de Alcoholes, asegurando que han sido víctimas de agresiones por hacer cumplir la norma.

Y es que la Ley de Alcoholes, vigente desde 2021, exige solicitar el carnet de identidad a todas las personas que compren bebidas alcohólicas en los comercios establecidos.

Sin embargo, Marcial Pérez, presidente de la organización, sostuvo que sus asociados “sienten miedo” al momento de pedir identificación a sus clientes.

“El chileno y el extranjero son agresivos. Nosotros hacemos el esfuerzo de exigir la cédula, pero al final el que se lleva la multa es la botillería, en medio de que recibimos, incluso, amenazas de muerte”, declaró Pérez a Emol.

En esta línea, el dirigente gremial acusó que la norma los obligó a “ser fiscalizadores, cuando no lo somos”.

Junto con ello, acusó que en caso de no pedir el carnet a sus clientes por seguridad, posteriormente son multados por la autoridad.

“¿Qué pasa con los delivery? ¿Quién los fiscaliza a ellos? Las botillerías son las más atacadas por eso”, expresó.

Su postura fue respaldada por el diputado RN Miguel Mellado, quien sostuvo que “si en este momento una persona no pide la cédula de identidad, la multa va al dueño del establecimiento más que al que no cumplió la ley. Entonces ahí hay un hilo muy fino. Hasta el momento no hay piso político en el Parlamento para llevarlo a cabo”.