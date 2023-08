Desastre: el perrito rescatado por Senapred que buscar un hogar

20 de Agosto de 2023

"Eran 10 perritos como la canción, sobrevivieron 2 y se quedó él, los otros ocho lamentablemente murieron en la comuna de Las Cabras", indicó.

Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, dio a conocer el caso de Desastre, un perrito rescatado por funcionarios de Senapred de la Región de O’Higgins y que está en busca de un hogar.

A través de sus redes sociales, el secretario de Estado detalló que “estamos en el Senapred de Rancagua, al lado del Estadio El Teniente y este perrito, acá los funcionarios jóvenes le pusieron Desastre”.

El ministro Valenzuela expresó que “está tiritando, tiene miedo, probablemente intuye que no va a estar fácil el fin de semana, así que insistimos el máximo de precaución y en honor a Desastre, no estén cerca de los ríos, preocuparse de los animales y por cierto de las personas, ni tampoco paseos por la cordillera, no son tiempos para la irresponsabilidad.