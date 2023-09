La emotiva despedida póstuma de Mauricio Russo a trabajadores de CasaIdeas

14 de Septiembre de 2023

El pasado martes se conoció el fallecimiento de Mauricio Russo, CEO y cofundador de CasaIdeas, quien envió un mensaje póstumo a todos los trabajadores de la empresa.

Bajo el título “Palabras de nuestro querido Mauricio”, el correo de Russo fue recibido por ejecutivos y trabajadores, a quienes les daba cuenta que no pudo hacer frente al cáncer de páncreas que se le diagnosticó en agosto del año pasado.

“Les escribo con profundo cariño para contarles que hace justo un año, un par de días antes de celebrar mi cumpleaños, me diagnosticaron un cáncer de mal pronóstico”, indicó la carta que el empresario pidió viralizar entre sus funcionarios tras su deceso.

“Con mucha humildad, pero con el optimismo y obstinación propios de un emprendedor, decidí dar la pelea, por mi familia, por ustedes y por mi entrañable amiga y socia Claudia (Venegas), con quien he recorrido este largo camino llenando de color y belleza el hogar de tantas personas”, agregó el cofundador de CasaIdeas.

Mauricio Russo detalló que “la porfía no fue suficiente para ganar la batalla y ese camino que hemos hecho juntos hoy me enfrenta a un desvío inevitable. No sé bien cuándo me toque tomarlo, pero lo recibiré con valentía y esperanza, porque soy un convencido que los desvíos solo alteran el tiempo de viaje, pero no el destino”.

“Hoy más que nunca sé que gran parte del valor que le damos a la vida es porque no somos dueños de ella. Y que, a cambio de todas las cosas lindas que nos entrega, ésta viene sin derecho a disponer. Por mi parte, siento la paz y el privilegio de haber formado juntos esta gran familia; y solo me queda agradecer y entregarme”, detalló.

“La vida sigue para ustedes y también para mí. No les quepa duda que esté donde esté, seguiré cortando cintas e inaugurando tiendas con esa misma pasión que nos ha visto crecer y triunfar; y que nos levantó en momento difícil. Confío en que ustedes seguirán apoyándose, respetándose y sintiéndose orgullosos de ser parte de Casaideas. ¡Yo los acompañé siempre!”, cerró.