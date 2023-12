Carabineros desarticula banda asociada al Tren de Aragua e incauta 154 kilos de drogas

26 de Diciembre de 2023

Uno de los detenidos fue identificado como el líder de Los Piratas del Tren de Aragua.

Una investigación de la Sección O.S.7 El Loa de Carabineros, en conjunto con la Fiscalía de Calama e iniciada en octubre, permitió la desarticulación de una banda delictual que formaba parte de la asociación criminal Tren de Aragua, que operaba en la ciudad de la Región de Antofagasta.

Este trabajo se inició por infracción a los delitos de Ley de Control de Armas, Ley 20.000, secuestro extorsivo y asociación ilícita.

Una primera fase del proceso investigativo que logró desbaratar una fracción importante del Tren de Aragua en Calama permitió la detención de 2 personas de nacionalidad extranjera.

Con nueve personas detenidas culminó un operativo del OS-7 de Carabineros quien, en coordinación con la Fiscalía regional de Calama, desarticularon una asociación criminal denominada “los piratas del Tren de Aragua”, vinculada a delitos de secuestros extorsivos, asociación… pic.twitter.com/ztNzKQX2dJ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 26, 2023

Esta primera parte de la investigación logró la incautación de más de 154 kilos de marihuana elaborada, avaluada en más de $1.300 millones y un vehículo con encargo por el delito de robo, entre otras especies.

Una segunda fase permitió la detención de 7 personas más, quienes fueron formalizados por asociación ilícita y por su participación en los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de drogas, homicidio frustrado e infracción a la Ley de Control de Armas.

Como resultado de la reformalización de los imputados realizada el 23 de diciembre, el Juez de Garantía dispuso que la totalidad de los detenidos quedaran en prisión preventiva.

Además, se decretó el secreto de la investigación por un lapso de 6 meses, instruyendo que la defensa no tendrá acceso a la carpeta investigativa, mientras no se dé término al proceso judicial.

La investigación también permitió la incautación de 13 teléfonos y 5 armas.

El fiscal nacional, Angel Valencia, destacó que “hemos dicho que no nos vamos a quedar sólo en la flagrancia, no nos vamos a quedar solo en el procedimiento con detenidos, en que tomamos un camión, resolvemos un secuestro, y una vez que resolvimos ese caso, nos vamos a otro, sin concentrarnos en las bandas. (Por el contrario) vamos investigar las bandas, las vamos a perseguir y vamos a pedir que queden encarceladas. Este caso en particular es un buen ejemplo”.