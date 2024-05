Algarrobo: Contraloría confirma transferencias por más de $1.100 millones por parte de ex alcalde

16 de Mayo de 2024

Un primo y un sobrino de José Luis Yáñez se vieron beneficiados por estas millonarias transferencias de dinero.

La Contraloría General de la República dio a conocer el resultado de su informe sobre las irregularidades cometidas en la Municipalidad de Algarrobo durante la gestión de José Luis Yáñez (ex UDI), donde destacan las millonarias transferencias realizadas entre 2021 y 2023.

El organismo precisó que Belén Carrasco, entonces pareja del alcalde, ejercía labores como tesorera municipal -sin nombramiento administrativo-, y efectuó entre junio de 2021 y noviembre de 2023, 107 transferencias bancarias que alcanzan una suma de $1.193.292.004, para pagar a proveedores y personas que no prestaron servicios al municipio. Además, dos de los nombres que aparecen en estos movimientos bancarios tienen vinculo familiar directo con José Luis Yáñez.

Contraloría precisó que hay dos transferencias de $30 millones que fueron rechazadas por el BancoEstado. Además, tres personas que recibieron parte de estas transferencias bancarias efectuaron devoluciones por un monto total superior a los $59 millones.

El organismo puntualizó que el municipio de Algarrobo “no cuenta con manuales de procedimientos administrativos relacionados con la Tesorería, tampoco sobre pagos y manejo de cuentas bancarias, ni sobre el funcionamiento de la caja del municipio. Se constata, además, que las transferencias realizadas por quien ejercía funciones de tesorera municipal fueron aprobadas por el ex alcalde, la ex directora de Desarrollo Comunal y el ex director jurídico”.

Junto con ello, se verificó que el alcalde José Luis Yáñez intervino en procesos disciplinarios iniciados mediante decretos alcaldicios. Así, la hoy ex autoridad habría presionado al fiscal del proceso para direccionar su resultado.

Ante estos hechos, la Contraloría General inició un sumario administrativo y derivó todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.