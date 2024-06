Boric y eventual ampliación de subsidio eléctrico: “Con el Congreso vamos a buscar una solución”

26 de Junio de 2024

El presidente Gabriel Boric planteó que buscarán diversos mecanismos para intentar incrementar el subsidio eléctrico, de cara a la anunciada alza de las cuentas de la luz.

En su llegada a la Región de Magallanes, Boric expresó “que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema”.

Esto, de cara a la próxima alza en las cuentas de la luz que entrará en vigor este de julio, tras un congelamiento de las tarifas desde 2019, donde el incremento podría llegar hasta el 50% en las boletas.

El jefe de Estado explicó que el alza en los valores responde a que “no han tenido ningún tipo de reajuste desde el 2019. Por lo tanto, los precios hoy no son los reales y, cada vez que se posterga esta decisión, se acumulan deudas millonarias para el Estado que finalmente terminan pagando los chilenos y chilenas”.

En esta línea, Gabriel Boric detalló que “hoy día estamos hablando de una deuda de miles de millones de dólares, por lo tanto, esa deuda es importante que sea saldada. Y acá yo tengo una convicción de que hay medidas que sabemos que pueden ser difíciles, pero que si no se adoptan a tiempo después empeoran las consecuencias”.

Ante esto, puntualizó que el piso es entregar el subsidio eléctrico a 1,5 millones de familias, y si bien no descartó de plano incrementar el número de beneficiarios, van a implementar una mesa de trabajo “para buscar las alternativas de ampliarlo, cosa de mitigar el impacto que sabemos es importante, en particular, para la gente más vulnerable”.

“El Gobierno no es ciego, no es sordo a aquello y, por lo tanto, vamos a estar trabajando. Es un trabajo que lidera el ministro Pardow, en el que también está involucrado el ministro de Hacienda, y que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema”, sentenció el presidente Gabriel Boric.