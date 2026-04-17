Cuatro episodios que dan cuenta del enredo del Gobierno con la gratuidad

Omisión en la cadena nacional, las versiones contrapuestas entre ministros y el “llamado de atención” del presidente de la Cámara han profundizado la incertidumbre respecto a la gratuidad en la Megarreforma de Kast.

Choque de versiones y omisión del punto sobre la gratuidad en el anuncio del Plan de Reconstrucción en la cadena nacional ha generado controversia y dudas sobre qué modificaciones se incluirán al sistema de financiamiento para la educación superior en el texto final.

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional con el objetivo de presentar su megarreforma, la cual está enfocada en la inversión, reactivación económica y la reconstrucción tras los incendios.

Kast omitió cambio a la gratuidad en cadena nacional

En la esfera política generó ruido el hecho de que el mandatario no hiciera mención a los cambios a la gratuidad en el mensaje televisado, a pesar de que en la minuta del Gobierno sí hay una medida que está incluida.

Esto generó la inmediata reacción de la oposición. El Partido Socialista (PS) por medio de su cuenta de X cuestionó: “Kast habló 20 minutos. No mencionó que este proyecto congela la gratuidad universitaria por 4 años. Lo que un presidente esconde en una cadena nacional dice más que lo que muestra”.

Este punto sembró dudas sobre si se tomó esta decisión en desmedro de la limitación de este beneficio, considerando que en un principio se planteó la idea de dejar fuera a las personas mayores de 30 años, quienes representan solo el 1,43% de los beneficiarios.

Kast en cadena nacional.

La minuta del Gobierno

De acuerdo al documento, se propone congelar por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad.

Lo anterior, producto del crecimiento sostenido del gasto público respecto a este sistema, sin hacer mención a un límite etario.

Minuta del Gobierno sobre Plan Nacional de Reconstrucción.

Las versiones cruzadas entre ministros del Gobierno de Kast

Debido a las dudas que surgieron al respecto, los ministros del Gobierno salieron a explicar los detalles del paquete de medidas que tiene la Megarreforma. Sin embargo, en lugar de aclarar este punto, evidenciaron una descoordinación a través de un choque de versiones.

Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz aseguró que la ley miscelánea sí contemplará el límite etario para la gratuidad, pero desde Segpres e Interior relativizaron su inclusión.

En primer lugar, el titular de Segpres, José García Ruminot, afirmó que la eventual limitación está en evaluación. “Lo vamos a conversar naturalmente. Estas decisiones se toman en el equipo de gobierno”, aseguró, señalando que aún restan definiciones sobre qué medidas van a estar presentes en el proyecto que se ingresará la próxima semana.

“La ministra de Educación ya nos ha hecho sentir su parecer. Aún nos falta juntarnos a revisar qué es lo que finalmente irá y qué es lo que no irá en este tipo de medidas”, añadió.

Más tarde, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, manifestó una postura más firme en Radio Cooperativa. En la instancia dijo que si bien se consideró en algún momento esta iniciativa, “al final del día es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso”, descartando su inclusión en el proyecto.

De esta forma, se había dado por superada esta controversia, pero posteriormente el ministro Quiroz la reabrió ratificando la restricción a la gratuidad.

En este sentido, precisó que “la restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”. En términos prácticos, teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos termina cuarto medio a los 18 años, dicho tope se situaría cerca de los 30, siguiendo una línea parecida a la idea original del Ejecutivo.

La bajada técnica de Quiroz terminó profundizando la incertidumbre en relación al contenido final del texto, dejando en evidencia una indefinición en la propia administración.

AGENCIA UNO.

Presidente de la Cámara tildó de “error” el limite a la gratuidad y llamó al Ejecutivo a “coordinarse”

A días de que se ingrese la Megarreforma al Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), pidió quitar el límite etario para acceder a la gratuidad, cuya medida a pesar de no ser abordada en la cadena nacional, fue confirmada por el ministro de Hacienda.

En este sentido, el gremialista sostuvo en conversación con Radio Universo que “nosotros en gratuidad pensamos que ponerle el tope por edad es un error”.

Respecto a las versiones contrapuestas dentro del Gobierno por esta medida en particular, el presidente de la Cámara Baja comentó: “Obviamente tienen que coordinarse mejor, tienen que ver qué señales dar”.

“Esto es un tema menor dentro de las 43 medidas”, agregó, realizando un llamado al Gobierno de Kast a “coordinarse mejor y dar un solo mensaje, porque hay muchas personas que toman decisiones según los anuncios de los ministros o del presidente, antes que sea ley incluso”.