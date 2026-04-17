Cómo comprar los boletos a precios rebajados: cuándo se celebra en Chile el Día del Cine 2026

Los descuentos se aplicarán a todos los filmes que están en cartelera en la actualidad, como El Drama y Super Mario Galaxy: La Película, entre otros.

PEXELS.

Con promociones exclusivas y boletos a precios rebajados a partir de los $2.000 se dio inicio a la preventa para el Día del Cine 2026.

De acuerdo con lo informado, en la edición de este año tomarán parte las cadenas Cineplanet, Cinépolis, Cinemark, Muvix y Cine Star.

También se detalló que los descuentos se aplicarán a todos los filmes que están en cartelera en la actualidad, entre los que se cuentan El Drama, Super Mario Galaxy: La Película, el reestreno de El Castillo Ambulante, Proyecto Fin del Mundo y Hoppers: Operación Castor, por ejemplo.

Cuándo se celebrará el Día del Cine 2026

Pese a que se llama Día del Cine, en realidad el evento se llevará a cabo durante tres días en todo el país: lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.

La preventa de los boletos para asistir a los filmes partió el miércoles 15 de abril, y se confirmó que las promociones son válidas únicamente para las funciones programadas durante los días que dura el evento.

Los interesados pueden comprar los tickets tanto de forma presencial en las boleterías como mediante las aplicaciones y sitios web de las cadenas Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

Según se precisó, las entradas para las funciones tradicionales (2D y 3D) tendrán un valor de $2.000, mientras que los boletos para los formatos especiales (4DX, Prime, IMAX o MX4D) costarán $4.000.

Desde la organización del evento revelaron que en todas las funciones del Día del Cine presentarán, en forma exclusiva, el primer adelanto oficial a Papi Ricky: La Película, cinta que protagonizan Jorge Zabaleta, Belén Soto y Mane Swett.