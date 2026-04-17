Más de 36 mil viviendas bajarían de precio en la Región Metropolitana si se concreta la rebaja del IVA

La propuesta del gobierno de eliminar el IVA a las viviendas nuevas no implicaría una rebaja directa de 19%, sino una caída real de entre 8% y 12% en los precios, dicen expertos.

Los anuncios del paquete de medidas que buscan catalizar el crecimiento económico y planificar el proceso de reconstrucción en zonas afectadas por incendios trajeron consigo la propuesta de eliminar el IVA a las viviendas nuevas.

El gobierno de José Antonio Kast señaló que el objetivo es que -una vez aprobado el proyecto de ley- los inmuebles en stock que cuenten con recepción parcial o definitiva puedan optar al beneficio.

La medida -explicaron las autoridades- apunta al sobrestock del mercado, que según cálculos del Ejecutivo alcanzaría del orden de 100 mil viviendas en todo Chile.

“En lo que respecta a las medidas vinculadas al sector construcción y vivienda, estimamos que podrían tener un impacto positivo si contienen los elementos necesarios y se tramitan de manera rápida, entregando certezas que no afecten las decisiones de inversión ni de compra”, explicó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría.

¿Cuánto pueden bajar?

Desde Inciti, plataforma de inteligencia territorial parte de GPS property, explican a El Dínamo que no se trata de una baja inmediata de 19%, sino de un ajuste en rangos menores. “La eliminación del IVA en la vivienda no implica una baja directa de 19% en los precios, porque el impuesto solo se aplica sobre la construcción y no sobre el suelo, que es una parte relevante del valor final”, detalló el gerente general de Inciti, Nicolás Herrera.

El experto agrega que en el proceso inmobiliario existe una cadena de créditos y débitos de IVA que reduce el efecto del impuesto en el precio final. “En términos prácticos, el impacto suele ubicarse entre 8% y 12%, dependiendo del peso del terreno en cada proyecto. Si bien el IVA es un impuesto al consumo y lo paga el comprador final, las inmobiliarias actúan como agentes retenedores dentro de una cadena productiva más amplia”, comenta.

Precios: desde 2.300 UF

De acuerdo con datos del sector, en la Región Metropolitana hay más de 36 mil unidades en oferta entre entrega inmediata y pronta entrega. ¿Dónde están y cuánto podrían bajar tras la medida?

La mayor oferta se concentra en la comuna de Santiago, con 6.296 unidades totales, de las cuales 5.238 están para entrega inmediata, con un precio promedio de 3.014 UF. Al considerar un ajuste de 10%, las viviendas podrían bajar a 2.718 UF, es decir, cerca de $108 millones.

Tras Santiago, la comuna con mayor oferta es La Florida. Con un total de 4.386 viviendas -3.637 para entrega inmediata y 749 con pronta entrega-, el precio promedio actual es de 3.543 UF, es decir, poco más de $141 millones.

Con una oferta sobre las 3 mil viviendas, el tercer lugar en stock disponible es Ñuñoa, con 3.638 unidades entre entrega inmediata y pronta entrega y un precio promedio de 4.604 UF, equivalente a unos $183 millones.

La comuna con los precios más bajos, en tanto, es Estación Central, que con un ajuste estimado de 10% podría ofrecer viviendas desde cerca de 2.100 UF.

Con el ajuste los precios promedio quedarían de esta forma:

Precio total en UF por comuna aplicando una baja de 10%

La Florida: 3.188,7 UF

3.188,7 UF Santiago 2.718 UF

2.718 UF Ñuñoa: 4.143,6 UF

4.143,6 UF Macul: 3.160,8 UF

3.160,8 UF La Cisterna: 2.320,2 UF

2.320,2 UF Independencia: 2.527,2 UF

2.527,2 UF Cerrillos: 2.458,8 UF

2.458,8 UF San Joaquín: 2.815,2 UF

2.815,2 UF Estación Central: 2.099,7 UF

2.099,7 UF Puente Alto: 3.682,8 UF

3.682,8 UF Colina: 8.013,6 UF

8.013,6 UF Conchalí: 2.381,4 UF

2.381,4 UF Huechuraba: 4.176,9 UF

4.176,9 UF Lampa: 3.045,6 UF

3.045,6 UF Padre Hurtado: 3.796,2 UF

Cálculos de El Dínamo en base a información de InCiti.