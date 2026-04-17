Las graves deficiencias que llevaron al ministro de Justicia a pedirle la renuncia a la directora del SML

Problemas en la identificación de cadáveres y discordancias sobre número de cuerpos figuran entre las irregularidades detectadas en el servicio.

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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó este viernes que le solicitó la renuncia a la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado (PC), a casi un mes de que se dio inicio a un proceso de “revisión especial” en la institución.

De acuerdo con lo precisado por el secretario de Estado, tomó la decisión a raíz de la pérdida de legítima confianza en la funcionaria.

Según recordó la autoridad, el SML desempeña tareas relevantes en materia de seguridad, pero también porque hasta él acuden personas con “un sufrimiento importante” por el fallecimiento de familiares.

“La deficiencia que hemos encontrado tiene una consecuencia directa en esas dos materias. Lo que nosotros queremos es, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del Servicio Médico Legal y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas y también para poder promover una agilidad de los procesos penales que muchas veces tienen retardo en razón de esa tardanza en evacuar los peritajes respectivos”, justificó Rabat.

Los casos por los que se pidió la renuncia de la directora del SML

El proceso de fiscalización se inició luego de que se diera a conocer una serie de irregularidades al interior del servicio a través de un reportaje de T13.

La investigación periodística reveló el almacenamiento masivo de cuerpos en salas destinadas al tránsito y problemas en identificación de cadáveres.

Otros de los temas sobre los que alertó la nota se vincula con la discordancia sobre el número de cuerpos sin vida no reclamados y los NN presentados ante la comisión de presupuesto.

A la vez, el informe emitido en 2025 dio cuenta de más de 60 cuerpos ingresados desde 2013 que, no obstante, no se habían ingresado en el registro de 2024.

Uno de los casos más mediáticos sobre la identificación de los NN que llegan a SML lo protagonizó el joven Luis Felipe Correa, cuyo cuerpo permaneció en el servicio como desconocido durante 70 días, mientras su familia lo buscaba y tras su desaparición en Viña del Mar.

Pese a que Marisol Prado argumentó que en ese caso la Contraloría estableció que la responsabilidad de lo ocurrido correspondía al Registro Civil, debido a la tardanza en identificarlo a través de la huellas dactilares, su versión chocó con la de la Asociación Nacional de Funcionarios del SML, que aludió a una instrucción regional para que se dejara de enviar la información de los NN a las policías.

La médico psiquiatra alcanzó a estar casi 3 años a la cabeza de la institución, tras asumir el cargo de directora nacional del Servicio Médico Legal a través de un concurso de Alta Dirección Pública (ADP) el año 2023.