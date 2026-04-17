Radiografía de salud mental femenina en Santiago: 6 de cada 10 mujeres evaluadas en el programa Bienestar Mujer presentan síntomas graves

Las cifras del primer año de implementación del programa impulsado por la Municipalidad de Santiago y Bci Seguros muestran que el malestar emocional de muchas usuarias está estrechamente vinculado a las exigencias de la vida cotidiana.

A un año de su implementación, el programa gratuito de salud mental, Bienestar Mujer, impulsado por la Municipalidad de Santiago en alianza con Bci Seguros y con el respaldo técnico de Grupo Cetep, dio a conocer las primeras cifras de su funcionamiento, las que evidencian la magnitud de los desafíos que enfrentan muchas mujeres de la comuna en materia de salud mental.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó el impacto que ha tenido el programa en la comuna. “Cuando impulsamos este programa lo hicimos pensando en apoyar a mujeres que enfrentaban situaciones de violencia de género. Sin embargo, la realidad nos mostró algo mucho más amplio: muchas mujeres están viviendo altos niveles de estrés, sobrecarga y desgaste emocional producto de múltiples responsabilidades. Estas cifras nos confirman la importancia de acercar la salud mental a la comunidad y de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas que permiten acompañar a quienes más lo necesitan de forma gratuita, remota y de calidad”.

Durante su primer año, más de 780 mujeres de la comuna se han inscrito en el programa y, de ellas, un 64% ha accedido efectivamente a atención psicológica y médica especializada. En total, se han realizado más de 1.488 horas de atención profesional, con casi un 80% de cumplimiento de las horas agendadas, evidenciando una alta adherencia a los procesos de atención.

Rodrigo Heredia, gerente general de Bci Seguros, destacó el compromiso de la compañía en el desarrollo de esta iniciativa: “Para Bci Seguros es muy significativo impulsar un programa que busca ampliar el acceso a la salud mental y acompañar a mujeres que muchas veces enfrentan altos niveles de estrés, sobrecarga y responsabilidades. Esta alianza con la Municipalidad de Santiago demuestra que cuando el sector público y privado trabajan juntos es posible generar soluciones concretas que impactan positivamente en la vida de las personas“.

Radiografía de la salud mental de las mujeres en la comuna de Santiago

Uno de los hallazgos más relevantes del programa es que, de acuerdo con el Termómetro de Salud Mental, 6 de cada 10 mujeres evaluadas (59,47%) presentan síntomas graves de salud mental, lo que requiere derivación a atención médica especializada. Este dato muestra que una parte importante de las usuarias accede al programa cuando su salud mental ya se encuentra significativamente afectada.

En cuanto a las causas del malestar, el programa muestra que cerca del 60% de las usuarias ingresa por factores asociados a la vida cotidiana. En particular, los problemas económicos (22%), las responsabilidades de cuidado (20%) y la sobrecarga laboral y doméstica (17%) —que en conjunto concentran la mayoría de las derivaciones— explican gran parte del malestar emocional. Esto evidencia que el deterioro de la salud mental no responde a un solo factor, sino a la acumulación de múltiples exigencias.

Las métricas del programa también muestran que la ansiedad y el desgaste emocional son las manifestaciones más frecuentes entre las usuarias. En particular, 35,58% presenta síntomas de ansiedad, como preocupación constante o dificultad para desconectarse, mientras que un 32,74% presenta síntomas asociados al estado de ánimo, como tristeza persistente, desánimo o cansancio emocional.

En cuanto a las emociones reportadas por las usuarias, la angustia aparece como el sentimiento más frecuente, seguida por el estrés, dificultades para dormir, la preocupación por el futuro y la tristeza. Este panorama refleja una alta carga emocional, donde el agotamiento, la incertidumbre y la dificultad para desconectarse se vuelven parte de la experiencia cotidiana de muchas mujeres.

El análisis también permitió identificar los principales factores que gatillan este malestar emocional. Entre ellos destacan las tensiones en el entorno familiar (65%), el estrés o las dificultades laborales (50%), las experiencias traumáticas (32%), las dificultades en el entorno social (27%) y los procesos de duelo (25%) —considerando que una misma usuaria puede reportar múltiples factores—. En conjunto, los resultados muestran que este malestar no es un fenómeno aislado, sino que está estrechamente vinculado a las exigencias de la vida cotidiana, especialmente en los ámbitos familiar y laboral.

El doctor Jorge Ochoa, especialista en salud mental y director de Grupo Cetep, señaló que los datos reflejan un fenómeno que se observa cada vez con mayor frecuencia en la atención clínica. “Estas cifras muestran que muchas mujeres llegan a consulta cuando su salud mental ya está significativamente afectada. En la práctica clínica vemos que el malestar emocional suele ser el resultado de una acumulación de factores de estrés, familiares, laborales y económicos. Cuando estas presiones se prolongan en el tiempo, pueden derivar en cuadros de ansiedad, agotamiento emocional o síntomas depresivos”.

El programa también evidencia una alta valoración por parte de las usuarias. De acuerdo con la medición de satisfacción, Bienestar Mujer alcanza un NPS de 94 puntos, lo que refleja la confianza en la atención recibida y que la gran mayoría de las usuarias recomendaría el programa. Este resultado cobra especial relevancia considerando que muchas acceden en situaciones de alta complejidad en salud mental, lo que da cuenta del impacto positivo que tiene el acompañamiento oportuno.

A un año de su implementación, el programa Bienestar Mujer busca consolidar y ampliar su alcance. En esa línea, la iniciativa comenzó recientemente su implementación en la comuna de Quinta Normal, con el objetivo de proyectar este modelo a nuevas comunas y seguir ampliando su alcance territorial.