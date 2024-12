20 de Diciembre de 2024

Manuel Monsalve se queda solo: sus abogados defensores presentan la renuncia

Por ahora no se conocen los nombres de los nuevos abogados de Manuel Monsalve, quien se encuentra en prisión preventiva. En caso de no tener un defensor privado, la representación del ex subsecretario recaerá en la Defensoría Penal Pública.

