26 de Enero de 2025

Qué se sabe sobre el estado del adolescente baleado tras ser asaltado al interior de estación Barrancas del Metro de Santiago

Dos jóvenes sufrieron un violento asalto en el interior del Metro. La madre de uno de ellos acusó que "no recibieron ayuda, no recibieron nada porque no había nadie".

Compartir