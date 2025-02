“Me recomendaron divorciarme”: damnificada de megaincendio denuncia engaño para poder recibir ayuda

3 de Febrero de 2025

La mujer acusó que todavía no ha recibido ninguna ayuda estatal para poder iniciar la reconstrucción de su vivienda, de la cual solo queda una pared que separa su terreno de la calle, tras el megaincendio.

Marlene Vargas, vecina de El Olivar y una de las miles de afectadas por el megaincendio que se registró el 2024 en Viña del Mar, Limache, Quilpué y Villa Alemana, denunció que la municipalidad de Viña le recomendó que se divorciara de su marido para poder acceder a la ayuda social para los damnificados.

Vargas entregó su versión a LUN, dejando en claro que “me pidieron que me separe, para así figurar como mamá soltera de dos hijos”.

“Llevamos un año esperando ayuda, pero no ha pasado nada, porque todos los meses nos cambian las reglas, siempre pensando en beneficiar a gente que se ha sumado como damnificados de última hora, lo que hace que el número de beneficiarios de la reconstrucción crezca constantemente, perjudicándonos a nosotros, que llevamos una vida acá”, indicó Marlene Vargas.

La afectada precisó que el Serviu no le entregará ayuda alguna para poder levantar su vivienda, ya que el organismo le precisó que ya posee una propiedad, aclarando que es de su marido, con quien se casó con separación de bienes.

Frente a esta situación, la municipalidad de Viña del Mar le aconsejó que se separara para ser beneficiaria, apuntando que “son tan cara de palo que me pidieron que me separe de mi marido, con quien soy feliz, para así figurar como mamá soltera de dos hijos, algo que no estoy dispuesta a hacer, para dejar tranquilas a las feministas de la Municipalidad de Viña del Mar, que no tienen idea de lo que es formar, crecer y mantener una familia”.