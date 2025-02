“Me dejó pésimo”: el testimonio que impactó a la hermana de la joven desaparecida en el lago Villarrica

4 de Febrero de 2025

Lily, hermana melliza de la joven desaparecida en el lago Villarrica, se reunió con el francés que la acompañaba y quien sí logró llegar a la orilla.

Con el paso de los días, y mientras prosigue la búsqueda de Victoria Palma, quien permanece desaparecida luego de que volcara el kayak en el que navegaba en el lago Villarrica hace nueve días, se han ido conociendo nuevos testimonios entregados por el francés que acompañaba a la joven.

Los últimos datos lo entregó Lily, la hermana melliza de Victoria, quien se refirió a la conversación que mantuvo con Lucas, el francés de 19 años que acompañaba a la joven al momento del accidente.

Contó que al principio del encuentro la situación fue un tanto incómoda, porque el galo estaba muy serio, pero con el pasar de los minutos se fue relajando, según le dijo a LUN.

Qué dijo el francés sobre la joven desaparecida en en lago Villarrica

Lily recordó que durante la conversación “él me contó que en los primeros minutos intentaron nadar, intentó ayudarla a nadar, a llevársela en brazos, en su espalda, pero no pudo porque ella se desesperaba mucho. Le daba pánico y no escuchaba sus intrucciones“.

“Por los nervios ella se agarraba tanto de él que empezaba a hundirlo y no podía avanzar. Fue horrible eso, me destrozó. Solo imaginar cómo mi hermana estaba en pánico me dejó pésimo. Luego él se puso a llorar”, añadió.

Precisó que por ese motivo ambos decidieron afirmarse en uno de los kayak, el que terminó por hundirse, tras lo cual decidieron que uno debía ir en busca de ayuda. Lucas estaba mejor preparado porque sabía nadar bien, por lo que partió hacia la orilla, mientras Victoria permanecía agarrada al otro kayak.

“Me dijo que apenas llevaba unos 10 minutos nadando cuando vio para atrás y mi hermana ya no estaba“, contó a continuación.

La hermana de la joven desaparecida en el lago Villarrica contó que el joven francés vino de intercambio “a estudiar algo relacionado a turismo” y que la empresa en la que trabajaba lo dejó a cargo de los kayaks.

Respecto de por qué ambos salieron a navegar en kayak sin contar con chalecos salvavidas, Lily dijo que Lucas “no tenía la llave de la sala donde estaban los chalecos“.