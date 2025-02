Providencia o Las Condes: las alternativas que estudia La Piojera para su traslado desde Santiago Centro

12 de Febrero de 2025

El representante legal de la sociedad dueña de La Piojera, Mauricio Gajardo, confirmó que "hace tiempo estamos viendo la posibilidad de cambiarnos" de Santiago Centro.

Desde el año pasado que los propietarios de La Piojera estudian alternativas para trasladarse, debido a las deterioradas condiciones que se presentan en el sector céntrico de Santiago, según confirmó el representante legal de la sociedad, Mauricio Gajardo.

De acuerdo con lo manifestado por Gajardo, la actual situación que vive el tradicional local se refleja en el hecho de que antes La Piojera “cerraba a las 1 o 2 de la mañana, había que echar a la gente. Pero ahora a las 19:00, 19:30 de la tarde estoy cerrando, no hay público“.

“Nosotros desde hace tiempo estamos viendo la posibilidad de cambiarnos”, admitió, y explicó que el motivo es que “la gente no viene por la misma situación que tiene el centro“.

Al abordar los dichos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en cuanto a la opción de que el tradicional bar y restaurante cambie de ubicación, el representante regal de la sociedad dueña de La Piojera admitió que “efectivamente estamos evaluando el tema de movernos o una sucursal. Tenemos que ver el tema de costo, permiso y todo el tema. Es un tema complicado“.

Admitió que la autoridad comunal ha puesto más seguridad en el sector, “pero la gente no sabe, no han transmitido que hay más seguridad, y como está estigmatizado el barrio, la gente no va“.

La Piojera busca local en Las Condes o Providencia para irse de Santiago

Respecto del lugar al cual se trasladaría La Piojera, Gajardo planteó que “al turista lo mandan todos para arriba, a Las Condes o Providencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el negocio? Moverse donde está la gente, ¿y dónde se está moviendo la gente? A Las Condes y Providencia“.

Encuanto a si ya tienen algún recinto definido para trasladarse, manifestó que “hay dos partes que estamos viendo, y estamos en conversaciones desde hace mucho tiempo, no es que vamos a cambiarlo de la noche a la mañana”.

Consultado si existe alguna posibilidad de que se cambie de opinión y La Piojera permanezca en su actual ubicación de calle Aillavilú 1030, el representante legal sostuvo que “esperamos que con la autoridad nueva, que hemos visto que se ha trabajado, se ha limpiado el sector, siga así para que venga la gente. Que venga la gente al sector y en un momento a nuestro negocio“, concluyó.