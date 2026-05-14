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Formarían parte de banda criminal: tres carabineros fueron detenidos tras allanamientos en el BioBío

Junto a los uniformados, también fueron detenidos 15 civiles que formarían parte de esta organización criminal.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Carabineros confirmó que tres funcionarios fueron detenidos ya que formarían parte de una organización criminal en la comuna de Curanilahue, en la Región del Biobío.

Los uniformados, que fueron aprehendidos en la misma comisaría, son acusados de los delitos asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley 20.000.

A través de un comunicado, la institución policial señaló que “personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularían a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito“.

“Conocidos estos antecedentes, la Institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados, conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”, agregaron.

A raíz de lo ocurrido, indicaron que “el mando de la Repartición dispuso la instrucción de un sumario administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva”.

Junto a los carabineros detenidos, también fueron aprehendidos 15 civiles tras una serie de allanamientos, quienes también formarían parte de esta organización criminal.

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