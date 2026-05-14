Averigua en cuánto variarán los precios de los combustibles a partir de este jueves 14 de mayo

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer la variación que tendrán los precios de los combustibles en el país a partir de hoy jueves 14 de mayo.
En su informe, la compañía recalcó que no fija ni regula los precios con los que se comercializan en el mercado chileno.
Precisó que, en consecuencia, este reporte “no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.
Cuánto variarán los precios de los combustibles desde este jueves
Según apuntó la empresa, la estimación de los precios de los combustibles considera, entre otros, los siguientes antecedentes:
- Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).
- Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO).
- Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
De este modo, para esta semana, la variación estimada es de:
- Gasolina de 93 octanos tendrá una variación de $0 por litro.
- Gasolina de 97 octanos tendrá una variación de $0 por litro.
- Kerosene variará $0 por litro.
- Diésel tendrá una variación de $0 por litro.
- GLP de uso vehicular tendrá una variación de $0 por litro.