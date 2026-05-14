Estrecho de Ormuz y Taiwán en el eje de la cumbre entre Xi y Trump: qué dijeron las autoridades de la isla

Ambos jefes de Estado concordaron en que el régimen iraní no puede tener “nunca” armas nucleares.

CANCILLERÍA CHINA.

Las coincidencias en torno a la necesidad de liberar el paso a los buques en el estrecho de Ormuz, así como las diferencias respecto de Taiwán, ocuparon el eje central de la primera reunión que mantuvieron este jueves los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, en el marco de la cumbre que se lleva a cabo en Beijing.

La cita se prolongó por aproximadamente dos horas en el Gran Salón del Pueblo, previo a la cual Trump le dijo a Xi: “Eres un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos, porque es verdad“.

A continuación, el presidente norteamericano auguró que “la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca“.

Por su parte, Xi manifestó su esperanza de que ambos países eviten los conflictos y recalcó que “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica”, y aseveró que “los dos países deberían ser socios, no rivales“.

Ormuz y Taiwán en el eje de la cumbre entre Xi y Trump

En la reunión, Trump y Xi “acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso”, dice un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Además, ambos jefes de Estado concordaron también en que el régimen iraní no puede tener “nunca” armas nucleares.

Por otra parte, los medios que cubren la cumbre indicaron que el líder asiático advirtió al mandatario norteamericano que ambos países podrían enfrentar conflictos si “no se gestiona bien” la situación de Taiwán.

De acuerdo con lo detallado por el vocero de la Cancillería china, Mao Ning, Xi Jinping le dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos“.

“Si se gestiona adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán roces e incluso conflictos, lo que pondrá en grave peligro toda la relación”, posteó el funcionario en X.

Mientras que China considera a Taiwán como una de sus provincias, y apunta a su reunificación, Estados Unidos no reconoce formalmente la soberanía china y mantiene vínculos de defensa con la isla, aunque no respalda abiertamente sus aspiraciones independentistas.

Qué dijeron las autoridades de Taiwán

Tras los dichos del vocero de la Cancillería china, las autoridades de Taiwán aseguraron que Beijing es la única fuente de “riesgo para la paz regional”.

La vocera del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, dijo que espera que la cumbre “contribuya a la estabilidad regional y gestione los riesgos planteados por la expansión autoritaria“, en referencia a las aspiraciones unificadoras de China sobre la isla.

En esa línea, recalcó que Beijing no tiene derecho a representar a Taiwán en ningún ámbito internacional y la isla no está subordinada a China.