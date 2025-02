Encuesta Cadem y la carrera presidencial: 55% votaría por Matthei y 50% lo haría por Bachelet

17 de Febrero de 2025

En el caso de Matthei, el 45% de los consultados por Cadem dijo que no votaría por ella, mientras que el 49% aseveró que no lo haría por Bachelet.

Un 55% de los consultados en la última encuesta Cadem dijo que votaría por Evelyn Matthei en las próximas elecciones presidenciales, mientras que un 45% dijo que “decidamente” no votaría por la ex alcaldesa de Providencia.

Respecto de la misma pregunta, un 50% aseveró que le entregaría su voto a la ex presidenta Michelle Bachelet, en tanto que un 49% manifestó que de ninguna manera votaría por ella.

Al detallar quiénes integran el 55% que votaría por la candidata de Chile Vamos, el 24% corresponde a aquellos que votarán por ella sí o sí, mientras que el 31% dijo que eventualmente la apoyaría.

En el caso de Michelle Bachelet, el 27% le entregaría su voto de todas maneras, y el 23% podría eventualmente respaldarla en la elección.

Sobre los atributos para ser Presidente de Chile, la encuesta Cadem mostró que Matthei aparece liderando en “trabaja con sentido de urgencia” (26%), “tiene buenas ideas y propuestas” (26%) y “hace que las cosas pasen de manera rápida” (27%).

Mientras Bachelet se queda con “tiene capacidad para hacer cambios en salud” (35%), “es cercana” (36%), “tiene la experiencia para ser presidenta” (42%), “es capaz de generar diálogo y acuerdos” (36%) y “es genuina, creíble y confiable” (26%).

Evaluación de las figuras políticas y del presidente Boric

En cuanto a los eventuales candidatos por los que no votarían los encuestados, el 70% dijo que no lo haría por Carolina Tohá; el 63% no votaría por Tomás Vodanovic; el 61% no lo haría por Johannes Kaiser, y un 60% no votaría por José Antonio Kast.

En términos de evaluación de las figuras políticas, el mejor evaluado es Tomás Vodanovic, con 71% (-1pts) de imagen positiva, seguido por Matthei (62%, -3pts), Claudio Orrego (60%, -7pts), y Michelle Bachelet (58%, -1pto).

Sobre la gestión del presidente Gabriel Boric, el 32% de los consultados por Cadem la aprobó, lo que representa una baja de dos puntos respecto del sondeo anterior, mientras que el 62% la desaprueba, un punto menos que en la encuesta previa.

Encuesta Cadem e incendios forestales

A la vez, un 56% considera que el Ejecutivo no tomó las decisiones de forma oportuna para enfrentar la emergencia por los incendios forestales, mientras que el 60% no cree que se hayan dispuesto todos los recursos necesarios para combatir los incendios.

Finalmente, el 87% piensa que los incendios forestales son provocados y 58% opina que detrás de ellos hay pirómanos.