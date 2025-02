Bachelet tomaría la decisión en marzo: quiénes la apoyan y las críticas en el oficialismo por su silencio ante eventual candidatura

Actualizado el 15 de Febrero de 2025

Mientras diversas figuras ven con buenos ojos su posible tercera postulación a La Moneda, otros buscan que defina pronto su postura al respecto, porque sino afecta a otros posibles nombres.

El nombre de Michelle Bachelet ha tomado fuerza en los últimos días para una eventual y posible tercera candidatura presidencial. Diversas encuestas la posicionan como la única figura competitiva para los comicios que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Un ejemplo de ello es la última edición de la encuesta Cadem, donde aumentó siete puntos en su apoyo y llegó a un 12%, quedando detrás de Johannes Kaiser (13%) y de Evelyn Matthei (20%).

Pese a que ha negado en varias oportunidades la opción de volver a La Moneda, en el oficialismo el debate sobre esta posibilidad ya se instaló. Mientras algunos aseguran que es la única carta con la que cuentan para frenar a la ultraderecha, otros no ven con buenos ojos su silencio al respecto. El senador José Miguel Insulza, por ejemplo, cree que esto perjudica a otros posibles nombres.

El senador PS sostuvo que el hecho de que la ex mandataria aún no se defina al respecto “no es justo para otros potenciales candidatos a los cuales vamos dejando como segundones que van a entrar si es que ella no quiere”. Además, sostuvo que “no es obvio” que sea la carta presidencial.

El gobernador Claudio Orrego, quien descartó ser candidato, también manifestó que “hay mucha gente esperando que ella tome una decisión y creo que, mientras más la demore, más difícil que surjan otras alternativas en el caso de que sea negativa su respuesta”.

Desde el PPD, en tanto, desde donde han levantado a Carolina Tohá como candidata, el senador Jaime Quintana afirmó a La Tercera que “en los hechos, se generó un escenario que es bueno dilucidar pronto“.

“No creo que haya indefinición en la Presidenta Bachelet, ella siempre ha sido categórica en decir que no va“, indicó, y aseveró que “hay algunos que han optado por entrar a interpretar sus declaraciones. Por lo mismo, lo único que cabe, si no existe otro pronunciamiento de ella, es seguir afirmando las primarias del sector“.

En tanto, el Frente Amplio no descartó apoyar una candidatura de Michelle Bachelet, pero de igual manera presentarán un nombre de sus filas. La presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, aseveró en Radio Infinita que “queremos llevar una candidatura que primero sea competitiva, es decir, nuestro objetivo no es participar, es ganar”.

Para la ex delegada presidencial sostuvo que para ganar los comicios se necesita “una alianza amplia y diversa, y por lo tanto, nosotros hemos estado abiertos permanentemente a que esa discusión sea al interior de la alianza”.

“Lo que hoy día tenemos como escenario es que vamos a proponer una candidatura, y eso va a tener una discusión al interior de nuestro partido y también con la alianza. Yo hoy día soy representante de un partido que es muy diverso, vamos a tener un comité central el 15 de marzo de este año donde vamos a delinear cuáles son esos marcos de acción“, agregó.

Aún así, Martínez no le cerró la puerta a “ningún escenario”, pero que el principal objetivo es “ganar” las elecciones.

Los respaldos a la posible candidatura de Michelle Bachelet

Mientras se espera a que Michelle Bachelet se defina si aceptará una tercera candidatura presidencial, hay quienes no ven otra opción. Uno de ellos es Camilo Escalona (PS). En La Tercera dijo que “es la alternativa que tenemos, no veo otra, es un deseo popular, es la raíz popular que tenemos”.

“Ella cuenta hoy con una proyección en todo el país que, desafortunadamente, las otras figuras no han alcanzado. Y esa es la realidad cuando las definiciones (fines marzo) se encuentran a la vuelta de la esquina”, expresó.

Otro militante del Partido Socialista que se refirió al respecto fue Osvaldo Andrade declaró en CNN Chile que “no tengo ninguna duda de que lo está pensando. De eso, por favor, no me atrevería a hacer otra afirmación. Y pienso además que esta espera es perfectamente razonable”.

A diferencia de lo que han planteado otras figuras del oficialismo, “esperar una definición de su parte creo que no solo es sano, sino que además muy conveniente, especialmente porque, si uno se deja llevar por las consultas y las encuestas, es la personalidad que tiene mayor adhesión ciudadana sistemáticamente, e incluso ha ido mejorando en la medida que el tiempo ha pasado, en detrimento de otras que han ido deteriorándose”.

Desde el Frente Amplio, el jefe de bancada, diputado Jaime Sáez, se distanció de lo que señaló Constanza Martínez. “Ei es que ella decidiera asumir nuevamente una responsabilidad para un tercer mandato, no me cabe duda que, desde el oficialismo y el FA en particular, vamos a estar apoyándola con mucha fuerza y convicción“, señaló a Radio Cooperativa.

El ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tal y como se ha dicho en varias oportunidades, afirmó que “yo entiendo que ella va a informar su decisión en marzo, así que hay esperar hasta esa fecha”. A los críticos de que esto se concrete hizo un llamado a no “mirar solo la salida del túnel, sino también la entrada”.

Actualmente, Michelle Bachelet se encuentra de vacaciones en Caburgua y no se ha referido a la posibilidad de volver a estar en la papeleta. Por lo mismo, al oficialismo no le queda más que esperar a marzo para conocer su decisión final.