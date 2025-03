VIDEO – “La violencia nunca será la forma”: la agresión que sufrió Carolina Tohá en plena Alameda

8 de Marzo de 2025

La precandidata dio a conocer lo ocurrido a través de su cuenta en la red social X.

Compartir

La precandidata presidencial Carolina Tohá sufrió una agresión mientras caminaba por la Alameda, a la altura de José Victorino Lastarria, a un costado del Centro Cultural Gabriela Mistral, en la comuna de Santiago.

Fue la propia ex ministra del Interior la que dio a conocer la noticia a través de su cuenta en X, donde detalló que esta situación se prolongó por varias cuadras.

“Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”, consignó en la red social.

Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores. — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 8, 2025

Posteriormente se viralizó en redes sociales el video de la agresión que sufrió Carolina Tohá durante la noche de este viernes 7 de marzo.

Según se puede apreciar en las imágenes, los manifestantes involucrados en el hecho participaban de la conmemoración que se realizó por los cinco años de la muerte de Cristián Valdebenito. Este es uno de los casos más recordados del Estallido Social, luego de que perdió la vida, presuntamente, por una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros en cercanías de la Plaza Baquedano.