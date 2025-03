“Soy progresista, pero no creo en cualquier progresismo”: Carolina Tohá sobre su candidatura presidencial

Actualizado el 5 de Marzo de 2025

La ex ministra del Interior publicó un largo mensaje de despedida, repasando su paso por el Gobierno y proyectándose para las presidenciales.

Lo que era un secreto a voces que se extendió por varias semanas, finalmente este martes Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior para iniciar su carrera presidencial.

Tras abandonar el gabinete del Gobierno de Gabriel Boric, la ex secretaria de Estado publicó un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“No fue fácil dejar atrás esa etapa, pero en virtud de ese mismo compromiso con Chile hoy me corresponde asumir un desafío aún mayor“, partió diciendo en su cuenta de X.

Bajo este contexto, explicó: “Me voy porque es lo que me toca. Es lo que me corresponde a mí y a mi generación. Y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo para Chile. He estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República”.

“Ha tocado participar en triunfos resonantes, también en derrotas, grandes esperanzas y avances, pero tampoco faltaron tropiezos, en momentos de abundancia y de escasez. Todos esos momentos se resumen en un solo concepto: experiencia. Quiero poner esa experiencia al servicio de Chile“, añadió.

Siguiendo en esa línea, Carolina Tohá manifestó que “soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo. Creo en un progresismo con ciertos valores: democrático, moderno y renovado, que se conecte con el sentido común de la gente de a pie, especialmente los que se esfuerzan día a día para salir adelante”.

Esto dijo Carolina Tohá tras iniciar su carrera presidencial

“Ese progresismo tiene la vocación de construir mayoría y unidad. Ese progresismo es capaz de escuchar, por encima de dictar o pontificar. Voy a trabajar duro para estar a la altura de esa vocación y transformar esta propuesta presidencial en un factor de convergencia, porque la disputa de la presidencia requiere de una fuerza amplia, diversa, que vaya mucho más allá del actual oficialismo“, complementó la ex ministra del Interior.

Tras ello, expresó que “se vive una ola en el mundo donde las ideas ultraderechistas ponen en duda muchos avances civilizatorios“.

Para cerrar, Carolina Tohá sostuvo que su decisión de aventurarse a la carrera presidencial fue “muy reflexionada” y que “no se basa en cálculos de conveniencia, sino en la convicción de que tenemos una alternativa distinta que proponer, una alternativa que hoy no está en la cancha, pero que vamos a poner en la cancha y jugar el partido para ganar, con fuerza, sin complejos”, concluyó.