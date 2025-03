Ráfagas de disparos y autos sospechosos: los reveladores detalles que entregaron vecinos de matrimonio asesinado en Graneros

Actualizado el 12 de Marzo de 2025

Los habitantes del sector donde se produjo el crimen se mostraron consternados por lo ocurrido.

Consternados se declararon los vecinos del matrimonio asesinado en Graneros, en la Región de O’Higgins, durante la madrugada de este miércoles.

Las víctimas, una mujer de 53 años y un hombre de 61, habrían sido atacados por desconocidos, quienes realizaron varios disparos contra la vivienda. En medio de eso, habría sido ella la que se comunicó con Carabineros para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Aunque intentó dar las indicaciones para llegar al lugar, en una zona de parcelas, funcionarios policiales demoraron alrededor de una hora en dar con la vivienda. Fue ahí que se encontraron con los cuerpos la pareja.

Una vecina declaró a Contigo en la Mañana que todos se conocen en el sector, el cual se destaca por ser tranquilo. Incluso, indicó que si bien se escuchan disparos por los ladrones de frutas, lo ocurrido anoche fue inusual.

“Anoche los disparos fueron ráfagas. No fue uno, fueron muchos al mismo tiempo. (Escuché) Unos 20, no sabemos lo que era, no sabemos si era una metralleta. Era un arma que disparaba mucho y muy rápido”, dijo la mujer entrevistada.

Además, detalló que la pareja asesinada eran dos personas trabajadoras y que él era muy preocupado por todos los vecinos. “La verdad es que estamos todos muy consternados porque no es primera vez que intentan a robar acá”, aseveró. A eso agregó que los antisociales entraron a la vivienda por atrás, luego de atravesar un sitio eriazo. “Nosotros hemos visto vehículos sospechosos y damos aviso a Carabineros“, añadió.

“Hace dos días andaba un vehículo que Carabineros hizo retiro de él porque era un auto que andaba con cuatro tipos sospechosos, como paseando y mirando el sector” contó.

Otro vecino del matrimonio asesinado en Graneros se sumó a este último dato respecto del vehículo sospechoso que rondó recientemente. “Esta situación ocurrió el día jueves. Este vehículo, la verdad que, llama mucho la atención y hace sentido con lo que pasó hoy día. No estoy diciendo sea el vehículo involucrado”, sostuvo a Tu Día.

“Vemos un vehículo que no era del sector, se paseó muchas veces en el camino. Una mujer caminando. Cuando lo logramos parar con una camioneta de Paz Ciudadana nos dimos cuenta que en la parte trasera iban tres sujetos (…) Escondidos en la parte de atrás del sector”, relató.