Karol Cariola depositó arriendo de departamento al mismo empresario chino por el que intercedió ante Irací Hassler

13 de Marzo de 2025

El nombre de Emilio Yang nuevamente es ligado a la diputada comunista, ya que tendría un vínculo con el dueño del departamento que arrendó y que dejará a fin de mes.

Nuevos datos surgen en el marco de la investigación en contra de la diputada Karol Cariola (PC) que la vinculan al empresario chino Emilio Yang y que, en esta ocasión, tiene relación con el arriendo del departamento que dejará a fin de mes.

Según dio a conocer La Tercera, la presidenta de la Cámara depositaba el dinero del inmueble, que es de propiedad de Hong Chen, al propio Yang, por quien intercedió ante la ex alcaldesa Irací Hassler por el eventual cierre de su mall debido a un no pago de la patente de alcoholes.

Copias de las transferencias bancarias que realizó Karol Cariola dan cuenta de que en los últimos meses, dos de estos pagos abonó $950.000 a la cuenta bancaria que está vinculada a la sociedad Fanático X Coo Limitada, cuyo principal accionista es, precisamente, el empresario chino cuyo nombre real es Bo Yang.

El medio antes citado recalca que dicha firma fue adquirida por el extranjero en 2020, cuando tenía el nombre de Comercializadora Max World Limitada.

Lo que llama la atención es que dicha empresa no tiene relación alguna con Chen, el dueño del inmueble, sino que Yang es propietario en un 99%.

Desde el entorno de la diputada comunista habían señalado que anteriormente vivió en calle Manuel Montt en Providencia, pero buscaba cambiarse por el sector. Para ello, solicitó la ayuda de una corredora de propiedades para encontrar un lugar disponible.

Pero también habría recurrido al empresario para “ver si sabía de alguien que arrendara un departamento en el eje Providencia, con buena conectividad, para que le diera los datos”.

Cercanos a la parlamentaria indicaron que le pidió ayuda a Yang “sabiendo que él manejaba los negocios con la comunidad china, por lo que le ubico alternativas ahí“.

Respecto a por qué Karol Cariola le pagaba al empresario chino y no a Hong Chen el arriendo, explicaron que Yang actuaría como “agente comercial” o “representante” del dueño del departamento. De esta manera recaudaría el dinero, cobraría una comisión y luego lo transferiría a Chen.

“No habría nada raro en estas operaciones, porque ella paga el arriendo, no le hacen ningún favor. Otra cosa sería ver algo donde no lo hay“, agregaron cercanos a Cariola.