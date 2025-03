Comunidad Palestina en Chile denuncia amenazas por parte de ex Senapred: “Estas acciones marcan un patrón de palestinofobia e islamofobia”

27 de Marzo de 2025

La agrupación aseguró que los afectados por las amenazas preparan acciones judiciales.

Compartir

La Comunidad Palestina en Chile acusó al saliente director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de La Araucanía, Alejandro Pliscoff, de amenazas directas, aseverando que a intimidación que habrían recibido miembros palestinos fue a través de distintos canales.

Pliscoff presentó su renuncia al cargo durante estos días en medio de los incendios forestales que afectan a dicha región. La dimisión fue anunciada este martes por el delegado presidencial de la Región de La Araucanía, Eduardo Abdala. Esta se hará efectiva el 9 de mayo. Posteriormente, Senapred indicó que se le pidió el cese al ex director. El motivo fueron conductas que “no estuvieron acordes a la dignidad y altura del cargo que debe representar un alto directivo público”.

“En específico, se trató de la realización de una serie de posteos efectuados el día 19 de marzo en horario laboral, en las redes sociales de un medio de comunicación, ocupando un lenguaje ofensivo y alejado del buen trato que debe mantener todo funcionario público”, explicó el organismo. “Cabe indicar que esta no era la primera vez que se realizaban observaciones al actuar del ex directivo“.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la Comunidad Palestina se refirió a la salida de Pliscoff. También aprovecharon de repasar las acciones que lo llevaron a su renuncia.

“Es de conocimiento público que el ex director (Alejandro Pliscoff) ha emitido en sus redes sociales diversas publicaciones en defensa de las políticas del actual gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, quien hoy se encuentra formalmente acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y cuyo Estado guerra, enfrenta además un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, indica el escrito.

Además, la agrupación acusa al ex director de Senapred de escribir un posteo que señalaba “¿qué fumas? Si con suerte conoces arriba de Plaza Italia, la única forma de sacar la dictadura woke criminal corrupta de Gaza es cobrándoles la matanza del 07 de octubre, derrotado Hamás entrará Trump a hacerles la pega y transformar el estado fallido (dictadura islámica) corrupta en Singapur”.

Denuncia de la Comunidad Palestina en Chile

Con aquel contexto, la Comunidad Palestina indicó en su comunicado que el ex director de Senapred ha realizado amenazas a varios miembros.

“Queremos denunciar que algunos miembros de nuestra comunidad han recibido amenazas directas por parte del señor Pliscoff, a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos”, dice la agrupación. “Las víctimas están preparando acciones judiciales y se encuentran profundamente afectadas por tratarse de un ex militar, lo que agrava aún más el carácter intimidatorio de las amenazas”.

“Estas acciones se marcan en un claro patrón de palestinofobia, arabofobia e islamofobia, todas formas de odio que deben ser denunciadas con la misma fuerza que cualquier otro tipo de discriminación”, agregaron.

Otras autoridades criticadas

Además, la agrupación se fue en contra de algunos parlamentarios. Según su criterio, “han dado a entender que toda crítica a las políticas del Estado de Israel equivale a antisemitismo. Esta es una afirmación equivocada y extremadamente peligrosa”. Incluso, llegaron a aseverar que aquello es una postura de uso “instrumental para acallar críticas legítimas a las políticas de un Estado“.

El embajador israelí en Chile, Gli Artzyeli, también fue incluido en sus cuestionamientos. La autoridad fue acusada de “intervenir” en asuntos internos, como en la misma situación laboral de Pliscoff. Junto con ello, sumaron en sus críticas que el actuar de Artzyeli vulneraría la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Finalmente, la comunidad se refirió a sus preocupaciones actuales. “Reiteramos que la relación laboral del ex director de Senapred no es de interés institucional para la Comunidad Palestina de Chile. No obstante, nos preocupa profundamente que se utilice el antisemitismo como excusa para deslegitimar críticas fundadas a un Estado; que existan personas en Chile, más aún funcionarios públicos y ex militares, que emitan amenazas a chilenos por su origen, religión o postura política; y que un embajador viole de manera sistemática la normativa internacional que regula su actuar sin consecuencias visibles“, cerraron.