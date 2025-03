Diputado Joaquín Lavín asegura que la Fiscalía “trabaja” para Tomás Vodanovic

Actualizado el 8 de Marzo de 2025

Compartir

El diputado Joaquín Lavín reiteró que el juicio que enfrenta su esposa, Cathy Barriga, por millonarios delitos económicos durante su paso por la municipalidad de Maipú, es parte de una estrategia política del actual alcalde, Tomás Vodanovic.

En conversación con ¡Hay que decirlo! a la salida de la cárcel de San Miguel, donde Barriga está recluida, el parlamentario apuntó contra el jefe comunal respecto a las diversas acciones legales que ha presentado en este caso.

“Creo que lo primero es saber por qué lo anunció por Twitter, si lo hace a título personal o con recursos de todos los vecinos de Maipú. Lo que sí puedo decir es que ha gastado 450 millones de pesos en pagar abogados privados para presentar querellas en contra Cathy Barriga y, hoy en día, en mi contra”, disparó Lavín Jr.

En esta línea, aseveró que la estrategia legal de Vodanovic es “una medida desesperada, la causa principal, la gran querella del déficit se le está cayendo, con los antecedentes que tenemos sabemos que el déficit no existe, el déficit fue creado, fue mal calculado por la Contraloría”.

El diputado Lavín volvió a recalcar que la situación judicial de Cathy Barriga es aprovechada por el jefe comunal de Maipú para sacar réditos políticos.

“Es algo que le trae réditos políticos. ¿Quién sería Tomás Vodanovic si no persiguiera a Cathy Barriga? Absolutamente nadie. Absolutamente, la Fiscalía trabaja para el alcalde Vodanovic. Me parece muy grave que en la querella que presenta el alcalde en mi contra tenga antecedentes de una carpeta que es secreta, que ni siquiera yo no conozco”, argumentó.

Lavín Jr apuntó además que “es imposible que la municipalidad pueda tener acceso, a menos que haya pasado algo ilegal ahí, eso quiere decir que el Ministerio Público le entrega la información, lo que es un delito”.