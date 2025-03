Metro defiende arriendo de estaciones para fiestas: buscan generar ingresos extras

Actualizado el 30 de Marzo de 2025

Estas activaciones comerciales incluyen el arriendo de locales, áreas de túneles para túneles y espacios publicitarios bajo ciertos criterios, como no interrumpir el servicio, no tener impacto en la comunidad y cumplir con las medidas de seguridad.

Felipe Bravo, gerente general de Metro de Santiago, defendió la realización de fiestas y otros eventos comerciales en las estaciones, luego que se conociera que la tienda H&M realizara una actividad en las estaciones Baquedano y Los Leones para lanzar su nueva colección de temporada.

Bravo indicó a El Mercurio que esto guarda relación con la intención de generar ingresos extras y así evitar que los usuarios se vean afectados por un alza en los pasajes.

“Si no tuviésemos los ingresos que vienen por otras fuentes, requeriríamos una tarifa técnica más alta, lo que podría significar que se requiriera un subsidio mayor (…) o bien subir las tarifas a público para poder absorber esos diferenciales”, precisó el ejecutivo.

El representante del Metro detalló que la empresa apunta a ser “extremadamente eficientes” en el uso de sus recursos y ocupar “cada espacio” disponible para generar ingresos.

Al respecto, el ex presidente de Metro, Louis De Grange, indicó a The Clinic que “una parte no menor de los ingresos de Metro no corresponden al servicio de transporte, sino que los genera Metro en forma independiente a partir del arriendo de locales comerciales, del arriendo para antenas de celular en los túneles, y también de publicidad. Entonces, si tú sumas todos esos ingresos, representan como un 16% de lo que ingresa Metro anualmente, que es una parte importante”.

“Todos esos costos operacionales se cubren con los ingresos por publicidad. Eso me parece que está bien, porque además se logra más adhesión y cariño hacia las estaciones de Metro”, sostuvo.