La Moneda respaldó a la jefa jurídica de Segpres por el caso Allende

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, respaldó este martes a la jefa jurídica de la repartición, Francisca Moya, luego de que la abogada reconociera que estaba al tanto de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la ex ministra Maya Fernández para venderle al estado la casa del ex presidente Salvador Allende, pero no le avisó.

De esta forma, la secretaria de Estado se sumó al apoyo que le habían entregado antes a Moya el ministro del interior, Álvaro Elizalde, y la vocera, Aisén Etcheverry.

Al referirse a la situación de la jefa de la División Jurídico Administrativa de la Segpres, la ministra Lobos dejó en claro que “ella no ha renunciado”.

Luego recalcó que la profesional “cuenta con el respaldo del Ejecutivo: conocemos de su valía profesional y del equipo que dirige, así que se mantendrá en su cargo”.

Enfatizó además que Francisca Moya “cumplió con revisar el decreto (administrativo de la compra), lo que fue ratificado por Contraloría”.

Oposición pide la salida de todo el equipo a cargo de la revisión de la compraventa

Pese al respaldo de La Moneda a la jefa jurídica de la Segpres, desde la oposición surgieron voces que exigen la renuncia de Moya, pero también de todo el equipo que tuvo a su cargo revisar la frustrada compraventa de la casa del ex presidente Allende.

“Nos sorprende que el día de hoy, a esta hora, la jefa jurídica de Segpres siga en su cargo”, manifestó el presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI), diputado Andrés Longton (RN).

“Si el Presidente no es capaz de tomar las decisiones políticas que correspondan, a pesar del costo personal que eso implique, porque sabemos que la señora Moya es muy cercana (a Boric), esto va a escalar a la Presidencia”, advirtió.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que “si no van cayendo uno por uno, podemos estudiar acciones constitucionales contra el que estaba a cargo de todo esto, así que puede llegar al ministro Elizalde”, tras recordar que antes de asumir en Interior era el titular de la Segpres.

También desde la oposición se refirió al tema la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien planteó que “esa agonía que tiene el Gobierno día a día en sus errores y omisiones y sale a dar explicaciones, termina por perder la agenda”.

“Hago un llamado al Presidente (Gabriel Boric) a que pida la renuncia” a la abogada Francisca Moya, manifestó la legisladora.

Desde el oficialismo también criticaron la decisión de mantener a la jefa jurírica de la Segpres tras el caso Allende

No solo desde la oposición se exigió la salida de la jefa jurídica de la Segrpres, ya que el diputado Leonardo Soto (PS) planteó que dejarla en su puesto “no resuelve problemas al Gobierno, sino que los produce al Gobierno”.

Una visión con la coincidió el candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien aseveró que “a la persona de un equipo que comete un error, yo la desvincularía inmediatamente”.

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó que Moya debería renunciar a su cargo, ya que su accionar “no es un actuar negligente, es un actuar doloso”.

“¿Cómo es posible entender que una asesora de la Segpres, jefa legislativa, conozca la inhabilidad, conozca el tipo de contrato que se está desarrollando y no haya advertido nada y lo haya visado?”, enfatizó.