“Cementerio” de Cuesta Barriga: aclaran origen de nuevas osamentas encontradas por la PDI

Las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) este miércoles en el sector de Cuesta Barriga, comuna de Padre Hurtado, tras el hallazgo de un cuerpo, permitieron encontrar un número indeterminado de osamentas humanas en la zona.

Al respecto, desde la Fiscalía ECOH precisaron que “se está haciendo la filtración fotográfica, evidentemente el levantamiento, con personal táctico, personal de la Policía de Investigaciones. Va a llegar al sitio el Servicio Médico Legal para los efectos de hacer un trabajo antropológico. En ese sentido, lo que se está llevando adelante es la investigación para ver si se encuentra vinculado con alguna investigación de secuestro o de desaparición de alguna persona”.

En un primer momento, desde el Ministerio Público se indicó que se podría tratar del accionar del Tren de Aragua, junto con detallar que se logró determinar que se trataban de los restos de seis personas, apuntando que la Cuesta Barriga “es un lugar tradicional donde el Tren de Aragua ha estado utilizando históricamente, o desde hace un gran tiempo a la fecha, para poder deshacerse de algunos cuerpos”.

Sin embargo, fue el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien se encargó de aclarar lo sucedido, apuntando que las osamentas corresponden a cuerpos destinados a estudios y que fueron dejados en el lugar por alguna universidad o centro de salud.

“La información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es que estos restos provienen de material probablemente de estudio. El origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación”, expresó Cordero.

En esta línea, detalló que “el origen forma parte de la indagación, calificar exclusivamente a las casas de estudios me parece aventurado. Existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio y que uno tiene que administrar con cuidado. Yo no atribuiría, mientras no tengamos información oficial del origen, a ninguna institución en particular. Las instituciones que pueden administrar este material de estudio son casas de estudios, pero también instituciones públicas”.