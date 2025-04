Leonarda Villalobos deja la prisión preventiva tras 8 meses: “No me arrepiento de haber grabado”

Leonarda Villalobos dejó este martes la cárcel de mujeres de San Joaquín, tras cumplir 8 meses en prisión preventiva, en el marco del llamado Caso Audios y que tiene como principal implicado al abogado Luis Hermosilla.

La abogada, quien grabó la conversación que compartió con Hermosilla y el empresario Daniel Sauer sobre pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, lo que dio origen a la indagatoria que terminó involucrando a personalidades del mundo político y judicial, quedó con arresto domiciliario por orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Villalobos, que está imputada por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, enfrentó los micrófonos de la prensa a las afueras del penal, aseverando que “el tiempo transcurrido ha dejado ver que he aportado lo que más he podido en la investigación”.

“Creo que eso es lo que se tiene que valorar, y hoy día la jueza que estuvo en el Cuarto Juzgado valoró mi colaboración con la investigación, y eso es lo que voy a seguir haciendo desde mi casa”, expresó.

Consultada sobre la grabación que dio inicio al Caso Audios, Leonarda Villalobos dejó en claro que “en perspectiva del tiempo, no me arrepiento. No me arrepiento absolutamente en nada de haber grabado el audio”.

“Sí me arrepiento y me voy a arrepentir siempre de haberle entregado el audio a Yael Speisky, porque confié en ella, confié en que era una colega, una mujer que estaba dispuesta a asumir y a que su marido asumiera resarcir el perjuicio que estaban haciendo, que habían hecho, y no lo hizo”, argumentó.

Junto con ello, Villalobos dejó en claro que “desde el minuto uno reconocí en la Fiscalía que le había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila. Y eso es la verdad y no lo voy a desconocer nunca, porque lo hice yo. Nadie me lo pidió, nadie me lo sugirió, nada, lo hice yo”.