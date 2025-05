Tribunal Supremo DC anula candidatura de Undurraga y se convoca Junta Nacional el próximo sábado para definir el camino presidencial

Tribunal Supremo de la DC anula candidatura de Undurraga

Durante la tarde de este viernes el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) resolvió anular la candidatura presidencial del diputado y presidente del partido, Alberto Undurraga, luego de no conseguir establecer una primaria presidencial con el Socialismo Democrático.

La Junta Nacional de la falange resolvió en el mes de marzo que Undurraga sería el abanderado del partido. Sin embargo, el TS —en vistas de que no se inscribieron primarias legales— resolvió que la candidatura dejó de ser válida puesto que el objetivo no se cumplió.

“Se declara la nulidad del acuerdo de la Directiva Nacional de 23 de abril de 2025, por versar sobre materias reservadas por la Ley a la Junta Nacional, siendo el acuerdo a que se refiere esta Resolución contrario y vulnerar los acuerdos adoptados por la Junta Nacional de fecha 15 de marzo de 2025”, dice el documento al que tuvo acceso EL DÍNAMO.

Y añade: “El camarada don Alberto Undurraga por efecto de los acuerdos de la Junta Nacional de fecha 15 de marzo, ha cesado en su calidad de Candidato Presidencial de la Democracia Cristiana, por lo que ya no se encuentra habilitado para actuar en esa calidad en el partido ni frente a terceros, habiendo expirado ese mandato de la Junta Nacional para que representara al PDC en primarias”.

La crisis interna en la DC por la presidencial

La decisión del TS se enmarca en una dura disputa interna en la falange a propósito de la candidatura presidencial de Undurraga.

Al constatar que no se iba a llegar a acuerdo con los partidos de centro izquierda, una parte importante de la DC —comandada por la secretaria general del partido, Alejandra Krauss— instó a Undurraga a hacerse parte de la primaria del oficialismo o, en su defecto, bajarse para apoyar a Carolina Tohá, abanderada del PPD y el Socialismo Democrático.

No obstante, otra parte del partido resiste la opción de pactar con el Partido Comunista y el Frente Amplio aludiendo a diferencias “insalvables” con ese bloque de la alianza de Gobierno.

Esa disputa, incluso, se deja ver en el fallo del TS que fue por voto dividido.

A favor de la nulidad de la candidatura de Undurraga estuvo la presidenta del ente partidario Julia Panez, y los miembros, Constanza Tobar Castro, Oscar Osorio Valenzuela, Héctor Ruíz Vargas, Sebastián Llantén Morales, Matías Valdés Lara.

En contra votaron Marcela Carrasco Rodríguez, Luis Thayer Morel y Octavio Arellano Zelaya. Este último, según el acta de la sesión, afirmó que no es materia del TS la resolución respecto a la candidatura presidencial ya que la Junta Nacional es el órgano encargado de resolver respecto a las candidaturas.

Desde el entorno de Undurraga refuerzan esta línea, señalando a EL DÍNAMO que “la junta es el órgano político del partido, no el Tribunal Supremo”.

Según pudo confirmar este medio, se convocará a la Junta Nacional el próximo sábado 10 de abril para tomar una definición respecto al futuro de la candidatura presidencial de Undurraga.

Visiones encontradas en la DC

La nulidad de la candidatura evidenció nuevamente la disputa interna respecto a la candidatura del líder del partido.

Consultado por EL DÍNAMO, el consejero nacional Nicolás Preuss comenta que “es lamentable el espectáculo que está dando la Democracia Cristiana y el actuar de la secretaria nacional del partido (Alejandra Krauss) que hoy día dirige la oposición a su propio presidente, reuniones y dirige a un grupo de militantes que busca terminar con la opción presidencial de su propio partido”.

Respecto a la resolución del TS, agrega: “Hoy día usan al Tribunal Supremo en función de no tener los votos ni el apoyo partidario para imponer su postura y por ende buscan las alternativas que les entrega hoy día un tribunal que está cesado en su mandato hace meses y que no ha procedido a actualizar sus nuevos miembros. Es absolutamente lamentable y la permanencia de la Secretaría Nacional no resiste un segundo más al interior de la DC”.

En contraparte, el vicepresidente de la Cámara de diputados, Eric Aedo (DC), se mostró a favor del fallo del TS, señalando que “el viejo adagio de Radomiro Tomic que nadie es más grande que el propio partido, se hace nuevamente realidad”.

“Ahora es la Junta Nacional quien tiene que definir los pasos a seguir; si vamos con una candidatura presidencial de Alberto Undurraga a primera vuelta, o apoyar a un candidato que emerja de la primaria del oficialismo, u otra candidatura”, sentenció.

Por su parte, el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, fustigó la decisión del TS de su partido, indicando que “las decisiones políticas las toman los órganos políticos de nuestro partido, la Junta Nacional, el Consejo Nacional y la Directiva Nacional. Creo que en esta situación nuestro Tribunal Supremo no tiene esa competencia. Alberto Undurraga es nuestro candidato presidencial y una junta discutirá, reafirmará aquella situación“.