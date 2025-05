Fiscalía confirma la existencia de una tercera víctima en tragedia del Estadio Monumental

Se confirma la tercera víctima de los incidentes en Estadio Monumental

Durante este martes, la Fiscalía Oriente confirmó que existe una tercera víctima en la tragedia del Estadio Monumental que terminó con la vida de Mylan Liempi (12) y Martina Riquelme (18), según información revelada por CHV Noticias.

Al nuevo involucrado se le tomaron declaraciones en calidad de víctima, lo que provocó que se sumara a la causa de investigación por los hechos ocurridos el pasado 10 de abril a los alrededores del recinto deportivo de Macul. La cifra de víctimas, por tanto, subiría a tres.

El fiscal que lleva adelante la investigación se reunió con las familias afectadas, donde les explicó las diligencias y los tiempos de investigación. Asimismo, se juntó con los abogados querellantes y con los del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Las diligencias, por su parte, están siendo llevadas a cabo por la Brigada de Homicidios de la PDI.

Por el momento se desconoce la identidad de la tercera víctima, quien presuntamente sería un menor de edad que aseguró ser atropellado por el carro lanza gases de Carabineros en el Estadio Monumental.

“Yo estaba afuera del estadio esperando a un grupo, cuando Carabineros que estaban en la entrada subieron unas calles más por los hinchas. Al ver que no había policías, se meten y me empujan. Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo”, dijo en conversación con el medio antes citado.

“Él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo, en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanza gases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor”, añadió.

Noticia en desarrollo…