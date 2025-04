“Tropiezo con Mylan y caigo al piso”: el testimonio de la presunta tercera víctima de la tragedia en el Estadio Monumental

Tragedia en el Estadio Monumental. Agencia Uno.

A dos semanas de la tragedia que tuvo lugar en el Estadio Monumental, donde murieron Mylan Liempi (12) y Martina Riquelme (18), salió a la luz un nuevo testimonio de una presunta tercera víctima de los incidentes, quien es una menor de edad y asegura que también fue atropellada por el carro lanza gases de Carabineros.

En conversación con Chilevisión Noticias, la joven relató que previo al partido de Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, se encontraba “afuera del estadio esperando a un grupo (de amigos), cuando carabineros que estaban en la entrada, subieron unas calles más por los hinchas. Al ver que no había carabineros, se meten y me empujan. Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo”, partió diciendo.

Tras ello, la presunta víctima comentó que “yo me paro y sigo corriendo y él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanza gases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor“.

Tras ello, al momento de recuperar la conciencia, acusó que ni ella ni los dos hinchas fallecidos recibieron asistencia inmediata.

“Estaban los carabineros todo el rato mirando lo que había pasado. Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. Mylan estaba con mucha sangre y Martina estaba casi convulsionando y ellos solo miraban. No hicieron nada por ayudarlos“, aseguró.

De acuerdo al citado medio, la menor acudió al Hospital Sótero del Río, cuyo recinto confirmó su ingreso esa misma jornada, señalando que constató lesiones por atropello de un vehículo policial.