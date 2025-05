A un año de la desaparición de María Ercira Contreras: los hitos de un caso que aún remece al país

El domingo 12 de mayo de 2024 se inició la pesadilla que vive la familia de la adulta mayor María Ercira Contreras, tras su desaparición cuando celebraba el Día de la Madre en el restorant ubicado al interior del fundo Las Tórtolas, en Limache, junto a otras 15 personas.

Acompañada de hijos y nietos, la mujer de 85 años disfrutaba de un grato almuerzo hasta que, en un momento determinado, se levantó de la mesa para ir al baño en compañía de su nieta Carla Henríquez, quien regresó sola porque la mujer se había quedado secándose las manos. Con el pasar de los minutos, y luego que no regresara, sus familiares decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron en ningún lugar.

De inmediato avisaron a la administración e iniciaron un rastreo en el lugar y, a través de las cámaras de seguridad, se constató que el último registro de María Ercira la mostraba caminando en el sector del estacionamiento con rumbo desconocido.

Se dio aviso a la policía y se amplió la búsqueda a los alrededores del restorant, ya que en las inmediaciones no solo existen algunos túneles, sino que a 150 metros se ubica el canal Waddington.

Las teorías que comenzaron a surgir tras la infructuosa búsqueda de la adulta mayor

Fue precisamente al canal el foco de atención en los primeros días, por lo que buzos de la PDI lo recorrieron varias veces e incluso se decidió drenar un tramo de 20 kilómetros del Waddington.

Además, las lluvias que se produjeron en los días siguientes dificultaron el hallazgo de alguna huella que pudiera dar pista de la presencia de otras personas en el lugar.

Y precisamente esa hipótesis fue la primera a la que apuntaron los familiares de María Ercira Contreras, al plantear la posibilidad de que la adulta mayor hubiese sido víctima de un secuestro tras ser confundida con otra persona.

El paso de los días y las semanas no hizo más que aumentar la angustia de la familia, que denunció falta de colaboración por parte de los dueños del fundo.

En julio surgió una nueva teoría sobre el caso, ya que el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, expresó que se analizaba la posible participación del crimen organizado en el caso.

“El restorant del Fundo Las Tórtolas no es un lugar barato. Puede ser que ese día haya ido una persona de mucho dinero y que la hayan confundido para extorsionarla“, complementó Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras.

El cumpleaños de María Ercira Contreras coincidió con los tres meses de su desaparición

El 12 de agosto de 2024 se cumplieron tres meses de la desaparición de la adulta mayor, el mismo día en que cumplía 86 años, y la familia de la mujer insistió en que en el hecho “hubo intervención de terceros y ella fue víctima de un delito”.

En octubre, la Fiscalía amplió por 40 días el secreto de la investigación y recién a inicios de diciembre el abogado Manríquez se refirió nuevamente al tema, aseverando que la familia esperaba que se le entregaran “el resultado de los sobrevuelos de los drones de alta definición, los peritajes aerofotogramétricos y de temperatura, que recorrieron distintas cavidades y superficies e inclinaciones en el sitio del suceso y extendido. Esto es, alrededor del restaurante, los canales, las quebradas cercanas, bosques y otros, para descubrir indicios de un eventual resto humano, el cuerpo de una persona“.

Pocos días después el mismo profesional admitió que en el marco de las indagatorias por la desaparición, la Fiscalía ordenó pinchar los teléfonos de los familiares de María Ercira Contreras.

“El hecho de que se ponga la atención en parte del grupo familiar no debe extrañarnos“, le dijo el abogado a EL DÍNAMO, a la vez que argumentó que aquello “está dentro del deber de objetividad de las policías y particularmente del mandato de agotar todas las líneas investigativas que tienen”.

El mensaje de la nieta de María Ercira al presidente Gabriel Boric

Tras cumplirse siete meses de la desaparición de la adulta mayor, su nieta Carla usó las redes sociales para pedirle al presidente Gabriel Boric que “por favor pronúnciese acerca del caso“.

“Es un caso complejo y enigmático. Nadie puede desaparecer de la faz de la tierra en 5 minutos“, añadió la mujer.

A fines de diciembre, la PDI dio a conocer las pericias que realizó a los celulares de los familiares de María Ercira y detalló que ese 12 de mayo su hijo Maximiliano Hernández mantuvo su teléfono apagado, al igual que Rodrigo Cortez, pareja de una de las nietas de Contreras.

Además se pesquisó el celular de Mónica Kleinert, administradora del fundo, y “su línea muestra actividad constante en Limache (…) reflejando consistencia con lo declarado“, dijo el informe de la PDI.

Ese mes también la policía investigó un mensaje de WhatsApp recibido por la nieta con supuesta información sobre el paradero de la adulta mayor, aparentemente de parte de un trabajador del fundo, el que resultó ser falso.

Las supuestas amenazas a la nieta de la mujer

El año 2025 se inició sin avances en la investigación, pero en febrero se dio a conocer que a través del pinchazo de los teléfonos celulares se halló el diálogo entre Alfonso Cossio, esposo de Carla Hernández, y su padre, en el cual el primero aseguró que “está metido el dueño del restorant y la abuela. Ellos estuvieron, ellos la encubrieron, la mataron“.

Cuando su padre le preguntó si necesitaban protección, Cossio le respondió: “Sí, la Carla. La PDI está metida y la Carla está amenazada de muerte“.

No obstante, esta línea investigativa no avanzó y la Fiscalía centró su investigación en otros aspectos. De esta forma, en abril pasado la PDI pidió incautar el DVR del fundo Las Tórtolas para ser analizado por parte de una unidad especializada, “con el objetivo de ver si se eliminó a propósito alguna grabación o se cambió alguna fecha“, según confirmó Carla Hernández.

Familia realizará una misa a un año de la desaparición de María Ercira Contreras

El lunes 12 de mayo se cumple un año de la misteriosa desaparición de María Ercira Contreras y su familia organizó una misa en su honor este sábado 10.

“Con cariño y gratitud, invitamos a familiares y amigos a la Santa Misa que ofreceremos en su memoria“, posteó su familia en redes sociales.

“Mientras no sepamos qué pasó con ella, estas misas las realizamos para recordarla, pedir que se esclarezca qué sucedió con ella y también para pedir que esté donde esté se encuentre bien”, le explicó Carla Hernández a La Cuarta.

“Tampoco podemos cerrar un proceso, porque mientras no tengamos respuestas la herida está abierta. Aún tenemos fe de encontrarla. También sabemos que dentro de las posibilidades está que no se encuentre con vida, pero hasta no saberlo es imposible hacer un duelo”, añadió.