Diputada Catalina Pérez queda con arresto domiciliario total por Caso Democracia Viva

Formalización diputada Catalina Pérez. Agencia Uno.

Este lunes 12 de mayo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta se llevó a cabo la formalización contra la desaforada diputada Catalina Pérez (ex FA), en el marco de la investigación de la arista Democracia Viva del Caso Convenios.

Bajo este contexto, a la legisladora se le acusa de tres delitos de fraude al fisco vinculados a los convenios que se adjudicó la fundación Democracia Viva.

En el marco de lo anterior, la Fiscalía de Antofagasta solicitó la prisión preventiva para Catalina Pérez. Según el Ministerio Público, la parlamentaria junto a su ex pareja Daniel Andrade, el ex seremi de Vivienda Carlos Contreras y la ex concejal Paz Fuica concretaron una maquinación para acceder a los recursos estatales “con fines políticos”.

En concreto, fueron tres los convenios, por un total de $426 millones, que beneficiaron a Democracia Viva. De acuerdo al fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, la imputada “acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que estos asumieran la responsabilidad de la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, lo que establecieron como una estrategia para blindar a la parlamentaria”.

Sin embargo, la jueza Claudia Campusano desestimó la petición de Fiscalía y determinó que Catalina Pérez quede con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras siga el curso de la investigación, para la cual se estableció un plazo de 45 días.

Si bien el tribunal estimó que la diputada es un peligro para la seguridad de la sociedad y que su libertad podría constituir un perjuicio para el éxito de la investigación, se tomaron en cuenta los argumentos de la defensa, situación por la cual se resolvió una medida cautelar menos gravosa, que cumplirá en la comuna de Santiago.