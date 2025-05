“Nos trataron como animales” y “abusan de los latinos”: las declaraciones de los chilenos deportados de Estados Unidos

Durante la madrugada de este viernes 23 de mayo se concretó la llegada del grupo de chilenos que fueron deportados de Estados Unidos.

Fueron 45 compatriotas que se reencontraron con sus familiares en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a quienes, en algunos casos, no veían desde hace años, puesto que varios estuvieron retenidos.

En medio de eso, y ante la presencia de la prensa, es que también quisieron denunciar las precarias condiciones que vivieron. Uno de ellos acusó que “me robaron mi dinero, mi maleta, todo. Yo estaba haciendo cosas ilegales, no le miento, pero yo no hacía daño… Pero nos trataron como unos perros. Fueron cárceles psicólogicas, cinco cárceles pasé, federales, todo mal“.

Pero junto con eso, lamentó que “lo importante es que no me dejaron despedir de mi familia. No puedo volver, mis hijos tienen autismo, son gringos, mi señora es gringa. Yo pasé detenido ocho meses”.

Consultado por el trato que recibió, indicó que “ellos (la policía) abusan de los latinos, se ríen de nosotros, por ejemplo, los afroamericanos ellos son los sheriff y nos tratan como perros, la comida nos daban quaker, un pedazo de jamón y ya”.

Otro de los chilenos deportados de Estados Unidos reveló a T13 que estuvo “dos años y cinco meses en un centro de inmigración que era prácticamente una cárcel. Nos trataron como animales, pésimo. Nos hacían dormir en el suelo, no nos daban ni una colchoneta, ni una frazada, una manta, nada”.

“Nosotros pasamos a ser animales ahí. El que tenía dinero podía llamar a su familia, el que no, no podía hacer nada”, añadió y denunció que “no se me imaginan todas las cosas que uno ve, uno ve hasta violaciones adentro y ellos encubren todo ahí, porque para ellos nosotros somos unos animales”.

A ello se sumó que un compatriota contó que “allá todo está muy caro, te meten preso por cualquier cosa, no te respetan si eres latino, si tienes la piel cafecito, te escuchan hablar español, te pescan”.