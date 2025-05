Mamá de Tomás Bravo tras la filtración de la causa de su muerte: “Insensibles de mierda”

“Mienten descaradamente con la data de muerte de mi hijo”, aseguró la mamá de Tomás Bravo. ARCHIVO.

Con dolor e indignación reaccionó la mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, a la filtración de la causa de muerte de su hijo, luego de que la Defensoría de la Niñez solicitara aplazar el juicio que se inició este lunes en Cañete, tras revelar que un informe del Servicio Médico Legal (SML) precisó que el deceso del niño de tres años se debió a una “asfixia mecánica por terceros en contexto de violación“.

Gutiérrez usó su cuenta de Facebook para referirse a lo ocurrido en el Tribunal Oral de Cañete, donde esta jornada se inició el juicio en contra del único imputado en el caso, el abuelo del menor de edad, Jorge Escobar Escobar, tras el deceso del niño en febrero de 2021.

Con evidente molestia, la mujer las emprendió contra la Defensoría, de la que dijo que nunca “ha hecho algo importante por la injusticia del caso de mi pequeño“.

La molestia de la mamá de Tomás Bravo por la filtración de la causa de su muerte

Al abordar lo sucedido en el tribunal, la mamá de Tomás Bravo escribió: “Qué doloroso tener que, nuevamente, exponer todo esto, porque existen estos personajes sin corazón que filtran todo a la prensa. Son los mismos que se llenan la boca hablando de los derechos de los niños y que no hay que filtrar la carpeta, porque está en secreto”.

A continuación añadió que “son unos insensibles de mierda. Jamás la Defensoría de la Niñez ha hecho algo importante por la injusticia del caso de mi pequeño. Ahora hablan, después que conocen muy bien la carpeta, se han callado con todas las otras evidencias importantes que hay”.

“Me parece una falta de respeto tanto por nuestro dolor, como principalmente por la memoria de mi hijo dar este tipo de publicación, cuando después de 4 años no han sabido darnos una respuesta. (La fiscal) Cartagena jamás me dio una causa de muerte, hasta el día de hoy estaba inconclusa. Vi todos los informes de las policías y SML y habían descartado esto hace mucho tiempo”, planteó sobre lo informado esta jornada.

Estefanía Gutiérrez cuestionó conclusiones del informe

Luego, la progenitora de Tomás Bravo contó que “hoy leí el informe del doctor Sergio Herrera, donde hablan sobre esto y nuevamente una falta de respeto porque no son conscientes ni certeros, solo hacen una probabilidad sin ninguna evidencia científica. Esto evidentemente ya se trata de dar algo al achunte, porque ya no saben qué respuestas darnos. La conclusión de este doctor al final dice es posible, pero poco probable ¿qué entienden ustedes por esa frase?“.

“Mienten descaradamente con la data de muerte diciendo que mi hijo murió el mismo día de su desaparición, siendo totalmente contradictorio a los informes que hicieron desde el principio los peritos entomológicos, donde incluso existe la posibilidad de que mi pequeño haya fallecido horas antes de que le encontraran“, escribió.

Posteriormente Estefanía Gutiérrez añadió que “esto es solo estrategia para mantener la opinión pública distraída, lo ha hecho durante 4 años y nunca llegan a nada. Pero no son conscientes de que juegan con la muerte de un bebé de 3 años, miserables de mierda“, concluyó.