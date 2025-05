VIDEO – Irací Hassler y cierre del caso Sierra Bella: “Utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”

Hassler dijo que la acusación en su contra ocurrió “para generar un daño político y un daño electoral”. INSTAGRAM.

La ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, destacó la decisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de cerrar la investigación y no perseverar en el caso Sierra Bella, y aseguró que quienes la acusaron “utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas“.

Hassler empleó sus cuentas en las redes sociales para abordar lo resuelto por el persecutor y no sólo reiteró su inocencia en el caso, sino que también planteó que “esta causa, sin duda, se podría haber cerrado mucho antes“.

En esa línea, manifestó que aquello ocurrió “para generar un daño político y un daño electoral”, ya que la causa “se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales”.

“Quiero agradecer a las personas que siempre me apoyaron y que creyeron en mí“, dijo Irací Hassler en un video que compartió tras conocerse la decisión de Cooper.

La militante del Partido Comunista, y quien ha revelado sus intenciones de postular al Congreso en las próximas elecciones, acusó “filtraciones sistemáticas y mal intencionadas“.

“Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano, que mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”, recalcó la ex jefa comunal.

La Fiscalía no perseverará contra Irací Hassler en el caso Sierra Bella

Este lunes se conoció la decisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de no perseverar en la indagatoria en el caso Sierra Bella, en el que aparecía involucrada Irací Hassler.

“He decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a Ud. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento“, señala el escrito de Cooper dirigido al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Próximamente el mencionado tribunal fijará la respectiva audiencia para dar oficialmente por finalizado el proceso en el caso Sierra Bella.