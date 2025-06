Anticonceptivos deben comprarse con receta médica: cuál es el único que no lo requiere

Luego de que diversas mujeres denunciaran estar teniendo dificultades para comprar anticonceptivos, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmaron que se necesita contar con receta médica para acceder a estos medicamentos.

En este contexto, Verónica Vergara, jefa de la sección Fármaco Cosmetovigilancia del ISP, detalló a Meganoticias que “los anticonceptivos son medicamentos que se venden con receta médica, a excepción de los anticonceptivos de emergencia“, como por ejemplo, la píldora del día después. “Esta condición de venta es así en Chile como en otros países, como Estados Unidos, Reino Unido y España”, dijo.

A lo que agregó: “La prescripción de estos medicamentos debe realizarse por un médico o por una matrona, dado que se debe realizar una evaluación de la usuaria a la cual se le prescribe este tipo de medicamentos, teniendo en cuenta ciertos antecedentes clínicos, ciertas patologías que pueda tener esta usuaria”.

Las razones detrás de la exigencia de receta médica para comprar anticonceptivos

Sobre este tema, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso que “muchas veces no se ha cumplido la exigencia y por eso es que se pensaba que no estaba sujeta a receta médica. El anticonceptivo tiene efectos, la persona tiene que entender qué es lo que está consumiendo, pero no queremos que (la receta) sea una barrera, dado que es un medicamento de uso continuo“.

Por lo anterior, expresó que se impulsará que estas recetas “tengan una duración prolongada, aun cuando el médico no la indique así por un año, sino que la persona tenga un período muy largo en el que pueda volver a repetir la receta“.

Para acceder a anticonceptivos, ya sean orales, inyectables o de otro tipo, Macarena Filún, asesora farmacéutica del Centro de Salud Sexual y Reproductiva APROFA, explicó que “no es una receta retenida, se puede presentar en físico, en digital, como receta electrónica, por correo electrónico“.

En esa línea, la asesora farmacéutica aseguró que cumplir con las recetas médicas contribuiría a “un mejor sistema de trazabilidad”. Esto a raíz de “lo que ha pasado con las fallas de anticonceptivos, porque si yo entrego un medicamento, pistoleo el lote, la receta y la usuaria, voy a tener toda la línea de distribución y ya no sería tan difícil encontrarla. Lo que ha pasado es que finalmente es la usuaria quien tiene que encontrar si alguna vez ha habido o no una falla, darse cuenta si la tiene o no”.