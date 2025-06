Las graves fallas de Carabineros en control de armas que detectó Contraloría

La investigación de Contraloría acusó actuar “deficiente” de Carabineros, que no incautó armas a personas condenadas por delitos y detectó fallas en la fiscalización de armas de personas fallecidas.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en los procedimientos de control de armas por parte de Carabineros durante el período entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024.

La investigación del ente fiscalizador constató que la Autoridad Fiscalizadora Nº28 del O.S.11 de la institución policial no cumplió con su obligación legal de realizar la totalidad de las denuncias al Ministerio Público cuando no se encontraron armas en domicilios registrados o en los casos en que se transfirieron tras el fallecimiento de sus titulares.

Las fallas que detectó Contraloría en procedimientos de control de armas por parte de Carabineros

En detalle, el informe reveló que no se denunciaron ni incautaron 37 armas asociadas a 26 personas condenadas por delitos, situación que constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones legales.

“El registro en el sistema informático consigna que el arma fue inspeccionada sin advertirse irregularidades, en circunstancias en que se comprobó que los usuarios registrados tenían alguna condena por crimen o simple delito, por lo que el arma debió ser incautada o, en caso de no ser posible, efectuarse la correspondiente denuncia al Ministerio Público, lo que no ocurrió en ninguno de estos casos”, señala el documento.

Por otro lado, Contraloría constató que “en 30 inspecciones a personas registradas como fallecidas, el arma no fue hallada en el domicilio inscrito o no se acreditó que haya sido transferida en el plazo dispuesto en la normativa”, lo cual no fue denunciado por Carabineros al Ministerio Público, a pesar de que en su sistema informativo de control indicaba que sí lo habían hecho.

Producto de las fallas que advirtió el ente fiscalizador, se dio inicio a un procedimiento disciplinario y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.

Siguiendo en esa línea, instaron a la institución policial que tomen las medidas pertinentes y que implemente acciones para subsanar los hechos que advierte el informe del organismo.