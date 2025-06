Quién es la concejala de Villa Alegre que permanece desaparecida

Como María Ignacia González, de 73 años, fue identificada la concejala de la comuna de Villa Alegre, en la Región del Maule, que permanece desaparecida desde el domingo, cuando salió de su casa con el propósito de ayudar a personas damnificadas por el temporal que afectó la zona.

De acuerdo con la información entregada por sus cercanos y la municipalidad, la última información que se tiene sobre su ubicación fue en el sector rural de La Balsa.

“Según una cámara, se le vio alrededor de las 2 de la mañana rumbo a la ribera del río Loncomilla, sector La Balsa. Ahí se le perdió el rastro”, precisó al respecto el también concejal de la misma comuna, Justo Rebolledo, durante un contacto que mantuvo con Chilevisión.

Añadió que “tenemos un WhatsApp de concejales donde estamos constantemente transmitiendo las emergencias, y ella era la única que no contestó“.

Por su parte, el alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, planteó que “las cámaras no captan una vuelta (desde el sector La Balsa). Entonces, no sé, me parece curioso el caso y podría haber participación de terceros“.

Luego de no tener noticias de la concejala, una hija concurrió a un cuartel de Carabineros, donde interpuso una denuncia por presunta desgracia. Al trabajo de búsqueda de efectivos de la policía uniformada se sumaron detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Qué se sabe de María Ignacia González, la concejala de Villa Alegre desaparecida

Militante de la Democracia Cristiana (DC), la mujer desaparecida, María Ignacia González, está cumpliendo su quinto periodo como concejala de Villa Alegre.

Calificada como trabajólica y muy comprometida con la comunidad, la autoridad comunal salió de su casa el domingo para ir en ayuda de personas que resultaron damnificadas por las lluvias registradas durante el fin de semana en la Región del Maule.

“Siempre le gustaba ayudar a la gente, compraba cosas y las iba a dejar a sus electores“, dijo sobre la concejala el alcalde Arturo Palma.

La máxima autoridad de la comuna de Villa Alegre informó también que hace poco tiempo a María Ignacia González se le había diagnosticado cáncer a la piel.