Los descargos de Orrego tras declarar en Fiscalía: acusó “aprovechamiento” de Republicanos

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, compareció ante la Fiscalía Oriente, en el marco de la investigación por eventual fraude al fisco por el uso de recursos públicos para servicios de coaching que se habrían destinado a su campaña electoral.

Tras prestar declaración ante el Ministerio Público, la autoridad regional dejó en claro que concurrió de manera voluntaria a entregar su testimonio.

“Tal como lo hemos dicho desde el inicio de esta investigación, nuestra voluntad es colaborar y con absoluta disposición tanto con la Contraloría General de la República como con el Ministerio Público para esclarecer todo lo relativo al informe de la primera. Por eso que hoy día he venido voluntariamente a declarar ante la fiscal que lleva el caso y a entregarle un conjunto de antecedentes que esperamos puedan demostrar a la brevedad que siempre hemos actuado correctamente y con apego a derecho”, argumentó Claudio Orrego.

Consultado sobre la incautación de aparatos electrónicos, Orrego recalcó que no hubo orden judicial de por medio, accediendo a su entrega a la Fiscalía.

Junto con ello, dejó en claro que detrás de la solicitud de destitución realizada por el Partido Republicano existe un afán de “aprovechamiento político” y envió un directo mensaje a José Antonio Kast.

“Quiero señalar lo siguiente, que lo he dicho desde el día uno, aquí no se ha destinado ningún peso público en el financiamiento de mi campaña la cual yo financié con préstamos públicos que además fueron debidamente rendidos al Servel. Y en segundo lugar quiero decir que sigo denunciando la actitud de aprovechamiento político de los consejeros regionales de José Antonio Kast que insisten en pedirme de institución cuando hay una investigación en curso y no hay ninguna acusación en mi contra”, sentenció Claudio Orrego.