FOTOS – Las primeras imágenes y el particular mensaje que publicó Martín de los Santos en Brasil

El matinal Contigo en la Mañana dio a conocer las primeras imágenes de Martín de los Santos, agresor de un conserje en la comuna de Vitacura, quien se encuentra en Brasil y cuya detención es “inminente” según las autoridades.

Según comentaron en el programa de Chilevisión, las fotografías obtenidas del chileno corresponden a cuando hacía el check-out en un hotel, el cual no quisieron precisar. Las últimas informaciones apuntan a que el chileno de 34 años estaba en Sao Paulo.

Gracias a que la alerta de la Interpol pasó de azul a rojo, todo indica que la policía carioca estaría pronta a detenerlo para luego ser trasladado de regreso a Chile, donde deberá enfrentar a la justicia.

Junto a las primeras imágenes de su paso por Brasil, Martín de los Santos también realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se le ve haciéndose un cambio de look, rapando su pelo.

A eso sumó un particular mensaje: Estoy realmente triste. No tengo ganas de explicar, ni justificar nada. A veces el alma no puede más. No por débil, sino por todo lo que ha tenido que resistir en silencio. Pero sigo acá y eso también es una forma de fe”.