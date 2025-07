Desbordes tras ola de violencia en Meiggs: “Ahora recién puedo empezar a hacer anuncios”

Luego de la polémica generada por sus viajes al extranjero, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó este miércoles los episodios de violencia vividos en los últimos días en el Barrio Meiggs, que incluyeron ataques a guardias municipales, cuatro de los cuales resultaron heridos, así como el apuñalamiento de un ciudadano extranjero.

“Lo dije en campaña y lo sostengo: la solución para la problemática de Meiggs y de Franklin no es rápida (…) pero estamos avanzando, por eso se produjo lo que pasó ayer (martes)”, manifestó en la entrevista que le concedió a 24 Horas.

Al referirse a lo ocurrido en ese sector de la comuna, Desbordes admitió que “está igual que en diciembre, no se ha avanzado, porque todavía no tenemos la musculatura“, aunque advirtió que a quienes agredieron a los guardias municipales “más les conviene irse del país”.

Respecto de los últimos hechos ocurridos en el barrio Meiggs, el alcalde Mario Desbordes aseveró que “nos querellamos no solo por cumplir. Me voy a encargar de que sean perseguidos y más les vale mandarse a cambiar de Chile, porque no nos vamos a parar hasta que esta gente responda. A nosotros no nos van a tocar a los funcionarios, esto no va a quedar impune”, complementó.

El alcalde de Santiago dijo también que se está poniendo en marcha un plan piloto destinado a recuperar ese barrio, el que incluye las calles Meiggs, Garland y Wells.

Desbordes vinculó a vendedores ilegales de Meiggs con mafias

En la ocasión, Desbordes manifestó que vendedores ilegales de Meiggs pertenecen a mafias. “Son personas que están armadas, con armas blancas, algunos con armas de fuego, algunos que trafican drogas, otros trafican cigarros“, aseguró.

“Lo que se tiene que lograr es que esto sea un mal negocio y el mal negocio en la medida que lo vas incautando, que lo vas sacando, que vas haciendo cuesta arriba la pega. Meiggs es muy difícil y va a costar, va a ser un trabajo largo y lo estamos haciendo“, añadió.

A la vez, el jefe comunal planteó que tras siete meses de asumir el cargo “ahora recién puedo empezar a hacer anuncios“.

“En enero, cuando me preguntaban qué voy a hacer con los mismos 300 guardias, no teníamos cámaras de vigilancia, estábamos complicados de dotación. Ahora que tenemos 600 de los nuestros, que los comerciantes de Meiggs (…) van a poner 25 guardias que van a estar en turnos, pero ese comercio va a hacer ese esfuerzo económico, nos va a ayudar. Ellos van a financiar para construir la reja incluso”, detalló.

Cabe recordar que hace justo un mes el alcalde Desbordes había viajado también a Argentina con el propósito de abordar materias de seguridad con autoridades de Gobierno y de la ciudad de Buenos Aires, según manifestó.