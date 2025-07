Incendio en edificio de Santiago: dueños de bodegas culpan a arrendatario chino por funcionar sin patente

Cochamó, la sociedad dueña de tres locales comerciales que fueron consumidos por el incendio en un edificio de Santiago (sector de Plaza de Armas), responsabilizó a un arrendatario chino de funcionar sin permisos ni licencias.

A través de una declaración pública, la sociedad abordó el siniestro que obligó a la evacuación de cientos de personas en la calle Monjitas, el cual Bomberos demoró cerca de 20 horas en controlar.

Bajo este contexto, Cochamó detalló que los cines fueron arrendados a la empresa china Importadora y Exportadora Xinlei Fan E.I.R.L en septiembre de 2024. En aquel contrato, se establece que la finalidad era “servirle de local comercial, almacenamiento, distribución y venta de productos”.

Sumado a ello, en el texto, se dictamina la responsabilidad de la empresa china en la “obtención y mantención de las licencias, permisos y autorizaciones que legalmente se requieran ante cualquier autoridad”.

“Aunque todavía falta conocer el Informe de Bomberos, ya iniciamos la revisión de los contratos de los tres locales afectados para establecer -al margen de dónde se haya iniciado el incendio- si los arrendatarios cumplieron o no con los términos de dichos contratos y según ese análisis legal, presentar las acciones que correspondan”, agrega el escrito.

Qué dijo el alcalde de Santiago sobre los cines quemados

Ante esto, Cochamó aseguró que ya tomó contacto con la Municipalidad de Santiago, la cual también se refirió a este incendio a través del alcalde Mario Desbordes.

“Los dueños son una inmobiliaria, están tomando contacto con el municipio, para iniciar las acciones legales y han señalado que el arriendo establecía específicamente que no se podía realizar ninguna actividad sin patente o permiso municipal“, expuso la autoridad comunal.

En esa línea, dio a conocer que presentarán acciones legales. “No hay autorización para esa bodega, no hay patente para esa bodega y, por lo tanto, lo que estaba ahí como almacenaje es completamente ilegal“, expuso.

Por otra parte, el alcalde de Santiago informó que “la mayoría de los residentes se han reubicado ellos con familiares, amigos o conocidos. Hay 40 personas que no tenían dónde ir y nosotros les hemos ofrecido como albergue y está ya dispuesto el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que tiene centenares de espacios disponibles”

“Aquellos departamentos que están con las puertas inutilizadas, vamos a ver si es posible —depende del análisis estructural— que se contratara desde ya a alguien para que reponga las puertas“, añadió.

Para cerrar, Mario Desbordes no exculpó ni a los dueños ni a los arrendatarios chinos. “Eso no significa que no haya responsabilidades del arrendador de fiscalizar lo que se está haciendo en el lugar que arrienda. Yo no estoy exculpando a nadie de responsabilidad ni tampoco culpando a nadie porque es un proceso que viene ahora”, concluyó.